ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 29-4-2020

وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها ، والكتكوت الرومى الأسمر عمر شهر 34 جنيها ، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم ١٧ جنيها .



يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء 99% تقريبا.



يقدم موقع صدى البلد لقرائه، خدمة التعرف على أسعار أهم المواد الغذائية، وأبرز التغيرات التى تطرأ عليها يوميا، ومن بينها الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 29 من أبريل 2020.أسعار الدواجن اليومسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 30 و31 جنيها للكيلو، وبلغ لحم الدواجن الحمراء " الساسو" سعرا يتراوح ما بين 41 و42 جنيها ، أما سعر كيلو الدواجن البلدى فيصل إلي 40 جنيها.وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9.50 جنيها إلى 13 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 6 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 5 جنيهات.وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 33 و35 جنيها، أما كرتونة البيض البلدى ب 42 جنيها وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 43 لـ 41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 14 جنيها والمولر "عمر يوم" سعر 18 و19 جنيها، والبط البكيني 7 جنيهات.