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رياضة

عمار حمدي: طارق حامد ضربني في مباراة الزمالك والنصر .. ومعلول قال لي «اهمد شوية».. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:40 ص
عمار حمدي
عمار حمدي
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محمد رشاد
كشف عمار حمدي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف طلائع الجيش، كواليس مواجهاته أمام القطبين، وتفاصيل انضمامه للقلعة الحمراء.

وقال عمار في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "علي معلول قال لي - اهمد شوية - هو ووليد أزارو أثناء مواجهة الأهلي في الموسم الماضي عندما كنت معارًا للاتحاد السكندري، كنت أنتظر مباراة الأهلي بالأخص، وأي لاعب يتمنى مواجهة الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر.

وأضاف: "تعرضت للضرب بشدة في مباراة الزمالك من طارق حامد عندما كنت لاعبًا في النصر بسبب كوبري محمود عبد العزيز، وبعد المباراة (رجلي وقفت)".

وتابع: "اللاعب الأكثر تأثيرًا في المنتخب الأولمبي هو رمضان صبحي، والأهلي لن يتأثر برحيل أي من الثلاثة الكبار (شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي)، النادي لا يقف على لاعب".

وواصل: "محمود الخطيب أول من تحدث مع المسؤولين في نادي النصر لضمي، لم أصدق عرض الأهلي، ثم تحدث معي محمد فضل وعلاء ميهوب، وجلست معهما سريعًا، أنا أهلاوي منذ الصغر، وفضلت الأحمر على جنت البلجيكي والزمالك وسموحة".

واستطرد: "رئيس النصر رفض بيعي للزمالك بعد مكالمة الخطيب له".

وتابع: "فور تولي مارتن لاسارتي مهمة الأهلي، طلب تدريبنا أنا وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق مع الناشئين، بكيت في ذلك الوقت وغضبت جدًا، وكنت أمر بضائقة نفسية، بعدها بيوم واحد وليد صلاح الدين تحدث معي لكي أنضم للاتحاد السكندري".

واختتم: "الأهلي عرض صالح جمعة وصلاح محسن للانضمام لطلائع الجيش بدلًا مني".
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