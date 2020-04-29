ظهور مرض غامض يحصد الأرواح في اليمن

حالة من الذعر تجوب شوارع اليمن منذ أيام؛ بعد وفاة عشرات المواطنين في الشوارع إثر إصابتهم بحمى غريبة أدت إلى إصابتهم بحالات إعياء فظنوا أن فيروس كورونا تفشى في بلدهم بسبب تشابه الأعراض .

ووفقا لما تناقلته وسائل إعلام محلية في اليمن ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن اليمنيين أصيبو بمرض غريب يشبه فيروس كورونا المستجد ، فقد زادت أعداد المصابين بالحمى الشديدة في الأيام الماضية .





وتعرضت اليمن إلى رياح عاتية من الأوبئة والأمراض في الفترة الماضية، ولكن تشابهت أعراض فيروس كورونا مع مرض حمى الضنك الذي انتشر فيه.





جدير بالذكر أن وزارة الصحة في اليمن أوضحت أن الأمطار والسيول التي تعرضت لها في الفترة الاخيرة أدى تراكمها إلى إصابة المواطنين ببعض الأمراض ابرزها حمى الضنك الشبيه بفيروس كورونا .





وأعلنت وزارة الصحة اليمنية عن 30 حالة وفاة في الأيام القيلة الماضية الناتجة عن الاصابة بحمى الضنك وليس فيروس كورونا .