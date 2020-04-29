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حوادث

ضبط 784 هاربًا من أحكام و 8 كيلو بانجو بحوزة 6 متهمين فى حملة بأسوان

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:52 م
ضبط 784 هاربًا من
ضبط 784 هاربًا من أحكام
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تنفيذ حملاتها الأمنية المكبرة لتحقيق الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.    


وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 6 متهمين وبحوزتهم 6 أسلحه نارية ، بجانب  ضبط كمية من نبات البانجو تزن 8 كجم .  

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وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 784 حكم شملت ضبط 143 حكم حبس جزئى و 38 حكم حبس مستأنف و 430 أحكام غرامات و 168 أحكام المخالفات .    

ويأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.   

كما واصلت الأجهزة الرقابية والتموينية تنفيذ إجراءاتها المشددة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين حيث نجحت الأجهزة التموينية بالتعاون مع الجهات الأمنية والمختصة فى ضبط 11 قضايا تموينية متنوعة.    

وقد شملت المضبوطات ضبط 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، كما أسفرت جهود الأجهزة المعنية عن ضبط 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار.  

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الإستمرار فى القيام بحملات مماثلة على كافة الأسواق بالمراكز والأقسام على مستوى المدن والقرى لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات.  

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