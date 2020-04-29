مستشار الرئيس للصحة: ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا متوقع..فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية: إن ما يعرض من نتائج يوميًا يعبر عن الواقع الموجودين فيه، ويعبر عن الوسائل الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة والتى يساهم فيها المواطنين، مشددًا على ضرورة الاستمرار فى اتباع الاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى واتباع الوسائل الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف مسشار الرئيس للشئون الصحية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، أن الدولة تقوم بكل الاستعدادات من الناحية الوقائية أو الاستعدادات لاستقبال المضابين بفيروس كورونا من خلال توفير أماكن عزل وأماكن عناية مركزة واجهزة تنفس صناعى، و مستعدين للمرحلة الحالية وما بعدها.









وتابع: أنه يجب حماية القطاع الطبي لأنهم خط الدفاع الأول الذى يتولى حمايتنا فى مواجهة فيروس كورونا فى كل المستشفيات، مؤكدًا أن حمايتهم مهمة جدًا لأن كل كادر منهم يرعى المرضى ونحن بحاجة لهم.





ونوه إلى أن الدولة تسير فى اتجاهين لرعاية المرضى والمصابين، أولهما اتجاه التعامل مع فيروس كورونا والوباء من خلال تجهيز المدن الجامعية لاستقبال بعض حالات العزل البسيطة المصابة بالفيروس ولكن لا يظهر عليهم الأعراض.





وأكد ان وزارة الصحة تتعامل مع كافة المرضى وفقًا لبروتوكول علاجى مختلف بين كل مريض آخر وفقًا لاصابته بالأمراض المزمنة المختلفة، موضحًا ان كل مريض له بروتوكول علاج مختلف وفقًا لحالته الصحية ويتمم مراجعة تلك البروتوكولات على مدار الساعة.









وأشار إلى أن زيادات أرقام الاصابة متوقعة لأن كل الاحصاءات العلمية أكدت انه سيكون هناك زيادات، مضيفًا نتمنى أن تكون تلك الزيادات أفقية وليست رأسية بمعنى انه لا يحدث أعداد اصابات شديدة وكبيرة ولا يحدث ضغط على المنظومة الطبية والزيادة العددية متوقعة جزء منها زيادة متوقعة وجزء تحسن فى الكشف عن الحالات ووعى المواطنين والتعرف على أعراض المرض واللجوء للرعاية الصحية فورًا.





وأردف أن الدولة مستمرة فى توعية المواطنين لأنهم عليهم دور كبير فى تلك المرحلة، خاصة فى سرعة اللجوء للرعاية الطبية فور ظهور أعراض المرض عليهم.



