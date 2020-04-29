AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ما يفطر وما لا يفطر.. الإفتاء توضح في 23 نقطة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:46 م
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " 23 فتوى عن ما يفطر وما لا يفطر في شهر رمضان .

وإلى نص الفتاوى: 
ما لا يفطر 
1) تطهير اليدين بالكحول 
2) الأكل والشرب ناسيًا 
3) التبرد بالماء 
4) الغسيل الكلوي 
5) القيء عن غير عمد 
6) وضع مرطب الشفاه
7) نقل الدم 
8) بلع الريق 
9) غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب 
10) استخدام فرشاة ومعجون الاسنان من دون أن يتسرب شيء الى الجوف 
11) تذوق الطعام باللسان دون بلعه 
العطور والروائح 
المراهم والكريمات 
 الحقن (عضل أو وريد) 
قطرة العين 
مرطبات البشرة 

ما يفطر 
1) بخاخة الربو 
2) قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم 
3) التدخين 
4) دم الحيض والنفاس 
5) القيء عمدًا فى نهار رمضان 
6) الجماع فى نهار رمضان 

كما نشرت دار الإفتاء، عن ما يجوز وما لا يجوز في شهر رمضان .
 وإلى نص الفتاوى: 
 1》 قراءة القرآن للمرأة الكاشفة الرأس: جائزة. 
 2》 قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة. 
 3》 إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناء على وصية الطبيب بذلك: جائز.
 4》 قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز. 
 5》 الإفطار للعجوز الذي لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية. 
 6》 الإفطار لمريض السكر الذي يتضرر فصومه ولا يرجي شفاؤه: جائز مع الفدية. 
 7》الإفطار للمسافر مسافرة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام. 
 8》 أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر. 
9》انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم، وصيامها صحيح. 
 10》 من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم، وصيامه صحيح. 
 11》 الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع آذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة. 
 12》 الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن " الله" في " الله أكبر" في بداية آذان الفجر. 
 13》 مس المصحف للحائض: لا يجوز. 
 14》 الجماع في نهار رمضان: لا يجوز. 
 15》التدخين في نهار رمضان: لا يجوز. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء تصحح خطأ شائعا عن 18 عادة يظن الكثيرون أنها تفسد صيام رمضان

ما يفطر وما لا يفطر.. الإفتاء تحذر من 6 أفعال شائعة في نهار رمضان تفسد الصيام

الإفتاء تنشر 16 فتوى تتعلق بالمرأة الصائمة

ما يجوز وما لا يجوز في نهار رمضان.. الإفتاء توضح في 15 نقطة

هل حقن الشعر بالميزوثيرابي يفطر في نهار رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب

احذر هذا الفعل.. البحوث الإسلامية: صاحبه مفلس يوم القيامة وجزاؤه النار

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. دليل جديد يكشف فبركة رامز مجنون رسمي.. دينا الشربيني تتصدر تويتر

بنك عوده يبلغ بإيجابية حالة مصابة بكورونا في أحد المباني الإدارية

هل تقاضت ياسمين صبرى 2 مليون دولار فى حلقة برنامج رامز مجنون رسمى.. تفاصيل

كلمة السر المواطن.. الإمارات تبهر العالم بنتائج حربها على فيروس كورونا.. كيف أدارت اللعبة؟

فنان شهير ضربها بالكوباية وسر بكائها.. تصريحات جريئة لـ فريدة سيف النصر

حكم قراءة القرآن دون استقبال القبلة.. علي جمعة يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دش وحمام.. شاهد سيارات قديمة امتلكت أغرب وأحدث التقنيات

فيروس كورونا يحصد أرواح 3 سيدات من عائلة واحدة خلال 3 أيام.. تفاصيل

لو عاوز تخس.. تناول كوبا من هذا المشروب وشاهد النتيجة