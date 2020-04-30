برلماني: قانونا انتخابات مجلس النواب والشيوخ في أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك عددًا من القوانين المكملة للدستور، والتي ستكون على أولويات البرلمان لإصدارها خلال دور الانعقاد الحالي، قبل انتهائه في شهر يوليو المقبل.





وأشار "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين تتمثل في قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجلس الشيوخ ، نظرًا لارتباطهم باستحقاق دستورى من حيث إجراء هذه الانتخابات في موعد محدد طبقا للدستور.



