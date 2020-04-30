برلماني: قانونا انتخابات مجلس النواب والشيوخ في أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك عددًا من القوانين المكملة للدستور، والتي ستكون على أولويات البرلمان لإصدارها خلال دور الانعقاد الحالي، قبل انتهائه في شهر يوليو المقبل.
وأشار "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين تتمثل في قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجلس الشيوخ ، نظرًا لارتباطهم باستحقاق دستورى من حيث إجراء هذه الانتخابات في موعد محدد طبقا للدستور.
ورفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضى، التى استمرت أكثر من ٦ ساعات متواصلة، على أن يعاود عقد جلساته العامة ٣ مايو المقبل.
ووافق المجلس خلال جلسته على ٩ مشروعات قوانين بشكل نهائى، ومشروعى قانون فى مجموعهما.
وضمت قائمة الـ ٩ قوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.