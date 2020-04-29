أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يصدم الأندية.. قائمة الأهلي.. فرمان جديد من مرتضى منصور.. عبدالحفيظ في ورطة بسبب رامز

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على القائمة المبدئية للمارد الأحمر في الموسم الجديد والتي سيتوقف شكلها النهائي على الصفقات التي سيتم إبرامها طبقًا للاحتياجات الفنية.
كشف الإعلامي سيف زاهر عن تحديد النادي الأهلي مبلغ ٣ ملايين يورو أى ما يصل إلى 51 مليون جنيه للاستغناء عن المغربي وليد أزارو لأي نادٍ آخر في ظل عدم وجود نية بعودته مرة أخرى لصفوف الفريق الأحمر.
أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فرمانا ناريا ومفاجئا بشأن لاعبى الفريق الأبيض المعارين لأندية أخرى الموسم الحالى أو اللاعبين الذين ترغب أندية فى استعارتهم من الفريق الحالى الموسم المقبل.
قال مرتضى منصور رئيس الزمالك، إن الأهلي يتوسل لإدارة قناة mbc مصر، على مدار الثلاثة أيام الماضية، من أجل منع إذاعة حلقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، في برنامج المقالب للممثل رامز جلال.
أعلن الثنائى محمود عبدالمنعم كهربا وصالح جمعة لاعبى النادي الأهلى التمرد على قرار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بشأن عدم التواجد فى تجمعات خلال شهر رمضان الكريم خوفا من تعرض اللاعبين لإصابات بفيروس كورونا اللعين.
حسام عاشور يكشف حقيقة اعلانه الإعتزال خلال ساعات
كشف حسام عاشور، قائد النادي الأهلى، حقيقة ما تردد عن نيته إعلان اعتزاله خلال الساعات القليلة القادمة عقب فشله فى الحصول على عرض مناسب.
تمسكت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتحديد ٤ أسابيع كحد أقصى مهلة أمام أندية الدورى الممتاز فى إطار فترة الإعداد لأداء التدريبات واستعادة فورمة اللياقة البدنية فى حالة صدور قرار بعودة المسابقة المحلية.
تتأهب اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بشأن حسم مصير بطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري.
كشف عبدالمنعم باه، سكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حقيقة الاستقرار على موعد استئناف مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية النسخة الحالية.
أوضح مصدر داخل إدارة نادي الهلال السعودي، حقيقة ما تردد في الأيام السابقة، عن اقتراب رحيل مدرب الفريق، الروماني رازفان لوشيسكو.