أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يصدم الأندية.. قائمة الأهلي.. فرمان جديد من مرتضى منصور.. عبدالحفيظ في ورطة بسبب رامز

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قال مرتضى منصور رئيس الزمالك، إن الأهلي يتوسل لإدارة قناة mbc مصر، على مدار الثلاثة أيام الماضية، من أجل منع إذاعة حلقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، في برنامج المقالب للممثل رامز جلال





أعلن الثنائى محمود عبدالمنعم كهربا وصالح جمعة لاعبى النادي الأهلى التمرد على قرار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بشأن عدم التواجد فى تجمعات خلال شهر رمضان الكريم خوفا من تعرض اللاعبين لإصابات بفيروس كورونا اللعين.





كشف حسام عاشور ، قائد النادي الأهلى ، حقيقة ما تردد عن نيته إعلان اعتزاله خلال الساعات القليلة القادمة عقب فشله فى الحصول على عرض مناسب.





تمسكت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتحديد ٤ أسابيع كحد أقصى مهلة أمام أندية الدورى الممتاز فى إطار فترة الإعداد لأداء التدريبات واستعادة فورمة اللياقة البدنية فى حالة صدور قرار بعودة المسابقة المحلية.



تتأهب اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بشأن حسم مصير بطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري.

