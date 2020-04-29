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البريد: بدء صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:23 م
منحة الرئيس عبد الفتاح
منحة الرئيس عبد الفتاح السيسى
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قال بيومي القطان، مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لصرف منح العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أنه يتم فى الوقت الحالي صرف المرحلة الثانية من استحقاق صرف منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف  "القطان"  خلال حواره المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن صرف المرحلة الأولى تم بنجاح كبير، وتم اتخاذ العديد من الضوابط والإجراءات التنظيمية لتنظيم عملية الصرف لتأمين سلامة المواطنين.

وأشار مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، إلى أنه تم منع أى تكدس أو ازدحام بين المواطنين إلى جانب تأمين العاملين بالبريد المصري من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، أن كافة الضوابط تمت من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة القوى العاملة.

وأكد أنه تم تقسيم المستحقين إلى شرائح عمرية وتحديد أيام معينة للصرف المنح لكل شريحة، بحيث لا يحدث أى تكدس على مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي فى جميع أنحاء الجمهورية.
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