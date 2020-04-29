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رياضة

كنت بحب حراسة المرمى.. هاني رمزي يكشف عن ذكرياته في شهر رمضان.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:17 م
هاني رمزي
هاني رمزي
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حسن العمدة
كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق ، عن ما يفعله فى شهر رمضان الكريم .

أكد رمزي ، عبر راديو اون سبورت ، أن شهر رمضان له ذكريات خاصة معه منذ طفولته في حي عابدين بالقاهرة ، مشددا ، علي انه كان يشارك في تعليق الزينة مع الجيران ونلعب الكرة الشراب معا في الشارع والدورات الرمضانية تحت فروع النور والزينة

واكمل ، كنا نلعب كرة القدم فى الشارع قبل الفطار وبعد السحور ، وشاركت في العديد من الدورات الرمضانية كثيرة، وكنت احب ان اكون حارس مرمى، وكنت ألعب لمجرد الهواية ولم يكن احتراف كرة القدم في مخيلتي نهائيا.

وأختتم هاني رمزي ، تصريحاته ، كنا نلعب في جراج وزارة الداخلية بمقرها القديم في باب اللوق، وذات مرة كان سيقبض علينا لكني تمكنت من الهرب.

وقرر اتحاد الكرة المصري بتعليق الأنشطة الكروية والدوري المصري لعدم تفشي فيروس كورونا فى الملاعب المصرية .

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