هاني رمزي: طارق حامد الأحق بقيادة منتخب مصر عن محمد صلاح.. فيديو

أكد هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ان شخصية طارق حامد لاعب الزمالك افضل من محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الانجليزي .





وأضاف رمزي في تصريحات عبر اثير راديو اون سبورت اف ام مع أحمد شوبير :اختار طارق حامد قائدا لمنتخب مصر وأفضل شخصيته علي محمد صلاح من وجهة نظري .









وأكمل : اي مدرب بحاجه للاعب يستطيع ان يكون مع اللاعبين في الملعب ويحمسهم وأنا اري ان طارق حامد الاحق والاجدر بقيادة منتخب مصر بعيدا عن الاقدمية .





وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر في وقت سابق حسم امر شارة قيادة منتخب مصر وهي اعطائها بالاقدامية لمنع حدوث ازمة داخل المنتخب الوطني ..