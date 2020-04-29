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رياضة

هاني رمزي: طارق حامد الأحق بقيادة منتخب مصر عن محمد صلاح.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:05 م
هانى رمزى
هانى رمزى
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عبدالله هشام
أكد هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ان شخصية طارق حامد لاعب الزمالك افضل من محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الانجليزي . 

وأضاف رمزي في تصريحات عبر اثير راديو اون سبورت اف ام مع أحمد شوبير :اختار طارق حامد قائدا لمنتخب مصر وأفضل شخصيته علي محمد صلاح من وجهة نظري . 


وأكمل : اي مدرب بحاجه للاعب يستطيع ان يكون مع اللاعبين في الملعب ويحمسهم وأنا اري ان طارق حامد الاحق والاجدر بقيادة منتخب مصر بعيدا عن الاقدمية . 

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر في وقت سابق حسم امر شارة قيادة منتخب مصر وهي اعطائها بالاقدامية لمنع حدوث ازمة داخل المنتخب الوطني ..
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