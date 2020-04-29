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توك شو

والدة الشهيد الرائد محمد صلاح: ابني مثال للضابط المتدين الخلوق.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:51 م
والدة الشهيد البطل
والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح قناص الكتيبة 103، إن ابنها الشهيد البطل يشهد الجميع له بحسن الخلق، مشيرة إلى أن محمد صلاح كان شخصا متدينا ومثالا للضباط المتدين الخلوق.


وأضافت «والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح»  خلال لقائها مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنها شعرت بسعادة عارمة عندما سمعت عن مسلسل يسرد حياة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي وشهداء معركة كمين البرث، موضحة أن المسلسل يجسد البطولة الأخيرة التي جمعت الشهيدين أحمد منسي ومحمد صلاح.


وأوضحت والدة الشهيد البطل ان تجسيد بطولات أبنائنا الأبطال شيء جيد جدا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أهلهم والعيش في أمن واستقرار، مؤكدة أن أبناء القوات المسلحة يقدمون أرواحهم كل يوم وآخر من أجل بقاء هذا الوطن العظيم. 


وقال الإعلامي أحمد موسى إنه سيقوم بعمل لقاء بشكل يومى مع أسر الشهداء، موضحا أن مسلسل الاختيار لكل الشهداء، متابعا، «لدينا بطولات مثل أحمد المنسي مليون مرة وأسرة المنسي تمثل كل أسر الشهداء»؛ مرددا: «فخورون بكل الشهداء وتضحياتهم ومسلسل الاختيار يمثلهم جميعا ».


وتابع موسى أنه خصص فقرة يوميا للحديث عن مسلسل الاختيار وكل شهداء مصر، مردفا، الاختيار ليس مجرد مسلسل من 30 حلقة ولكنه تاريخ والكل مشارك فيه.
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