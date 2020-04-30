أبرز أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الشرطة لن تسمح بمغادرة 150 مواطنا عائدين من السعودية.. رسالة مؤثر من والدة الشهيد محمد صلاح.. ومشادة بين مرتضى منصور ومحامي رامز جلال

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس الإثنين مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
أحمد موسى: الشرطة لن تسمح بمغادرة 150 مواطنا
عائدين من السعودية.. وعلى أهالي الغردقة الاطمئنان
قال الإعلامى أحمد موسى، إن جميع المواطنين فى الغردقة عليهم الاطمئنان. موضحًا أن المصريين العائدين من السعودية لا يوجد أحد منهم مصاب.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن الكواشف السريعة و الاختبارات أكدت أن جميع الحالات سلبية ولا يوجد مصاب واحد.
ربنا يجمعني بيك في الجنة.. رسالة مؤثر من والدة الشهيد الرائد محمد صلاح.. فيديو
وجهت والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح قناص الكتيبة 103 صاعقة، رسالة مؤثرة لابنها الشهيد مستشهدة بقول الله تعالي: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون».
وقالت والدة الشهيد خلال لقائها مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة «صدى البلد»: ان شاء الله في جنة ربنا، وربنا يجمعني بيك بإذن الله، وإن الله لا يضيع من أحسن عملا، ـوانت احسنت العمل وكافحت وضحيت من أجل الوطن والدين
مشادة بين مرتضى منصور ومحامي رامز جلال.. فيديو
نشبت مشادة كلامية بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وأشرف عبد العزيز محامى الفنان رامز جلال، بسبب ظهور رامز جلال رغم إصدار قرار من النقابة بإلزام رامز بالحصول على تصريح، ووقف برنامجه "رامز مجنون رسمي".
ووجه المستشار مرتضى منصور، كلمات مما جعل المحامى بغلق الهاتف على الهواء، وهو ما جعل مرتضى منصور ينفعل على الهواء.
البابا تواضروس: لا توجد دولة تصرف منحة للعمالة غير منتظمة إلا في مصر.. فيديو
أكد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن التربص بمصر والاعلام الخارجي الذي يريد تحطيم مصر عبث، فلا توجد دولة حتى الآن تصرف منحة للعمالة غير المنتظمة .
وأشار "البابا تواضروس" خلال لقاء ببرنامج "رأى عام" عبر فضائية "تن" إلى أنه يتمنى أن تخف وتيرة الشارع كما كان يحدث قبل فترة كورونا.
إني أغرق.. أحمد السقا يتحدى حمادة هلال في أطول نفس تحت الماء.. فيديو
تحدى الفنان أحمد السقا، منافسه حماده هلال في حلقة اليوم من برنامج " إغلب السقا " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، فى أطول نفس تحت الماء.
أصر الفنان أحمد السقا على التغلب على حماده هلال في كل تحديات حلقة اليوم، وقال السقا:" أنا بحب حمادة هلال ورجولته وجدعنته "
أحمد ماهر: قنوات الإخوان استغلت تصريحات قديما لى انتقدت فيه دراما برمضان.. فيديو
أكد الفنان أحمد ماهر، إن هناك عددا من قنوات جماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة، استغلوا تصريح له أطلقه منذ عدة سنوات انتقد خلاله الدراما الرمضانية وقتها.
وأضاف ماهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أن هذه القنوات بثت تلك التصريحات الأن من أجل تضليل المجتمع.
البابا تواضروس: تلقينا مقترحا بفتح الكنائس مع الحفاظ على ثقافة التباعد الاجتماعي
أكد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن حل أزمة كورونا يأتى من عند الله والأمر بيده.
وأشار " البابا تواضروس " خلال لقاء ببرنامج " رأى عام" عبر فضائية " تن" إلى أنه لم تخطر بالبال إغلاق الكنائس وهذه للمرة الأولى تحدث في التاريخ، لكن صحة الإنسان أهم.
استغلوا رمضان.. تموين كفر الشيخ تكشف عن مصنع يروج لمنتجات منتهية الصلاحية ..فيديو
أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية كفر الشيخ، أن أهالي المنطقة قدموا بلاغات تفيد بأن هناك مصنعًا يقوم بتغليف "كراتين رمضان"، ويقوم ببيعها للمواطنين الراغبين في أعمال الخير، وبها منتجات منتهية الصلاحية.
وأضاف "حبيب"، أثناء مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقمنا بإعدام المنتجات منتهية الصلاحية.
احذروا الملابس..الرابطة الطبية الأوروبية: وباء كورونا يعالج بالمنزل.. فيديو
قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن الأطباء والعلماء والباحثين فى كل العالم تواصلوا إلى أن الوباء يعالج بدون اللقاح، متابعا: الجيش الأبيض بيحارب الوباء بالأدوات والعلاج المتوفر لديه بدون الحاجة إلي لقاح.
وأوضح فؤاد عودة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن عدد المتعافين حول العالم فى تزايد مستمر، لافتا إلى أن هناك أكثر من 80% من مصابي إيطاليا واوروبا يعالجون بالمنازل، متابعا: الوباء يعالج بالبيوت.
في بؤبؤ مصر.. مفيد فوزي يكشف كواليس أول حوار له مع مبارك.. فيديو
كشف الإعلامي الكبير مفيد فوزي ، تفاصيل اول حوار مع الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك.
وقال مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"،:" مبارك قال لي "هو إيه اول سؤال "، وقلت له " في بؤبؤ مصر كيف تفكر لها".
أحمد موسى: الشرطة لن تسمح بمغادرة 150 مواطنا
عائدين من السعودية.. وعلى أهالي الغردقة الاطمئنان
قال الإعلامى أحمد موسى، إن جميع المواطنين فى الغردقة عليهم الاطمئنان. موضحًا أن المصريين العائدين من السعودية لا يوجد أحد منهم مصاب.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن الكواشف السريعة و الاختبارات أكدت أن جميع الحالات سلبية ولا يوجد مصاب واحد.
ربنا يجمعني بيك في الجنة.. رسالة مؤثر من والدة الشهيد الرائد محمد صلاح.. فيديو
وجهت والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح قناص الكتيبة 103 صاعقة، رسالة مؤثرة لابنها الشهيد مستشهدة بقول الله تعالي: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون».
وقالت والدة الشهيد خلال لقائها مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة «صدى البلد»: ان شاء الله في جنة ربنا، وربنا يجمعني بيك بإذن الله، وإن الله لا يضيع من أحسن عملا، ـوانت احسنت العمل وكافحت وضحيت من أجل الوطن والدين
مشادة بين مرتضى منصور ومحامي رامز جلال.. فيديو
نشبت مشادة كلامية بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وأشرف عبد العزيز محامى الفنان رامز جلال، بسبب ظهور رامز جلال رغم إصدار قرار من النقابة بإلزام رامز بالحصول على تصريح، ووقف برنامجه "رامز مجنون رسمي".
ووجه المستشار مرتضى منصور، كلمات مما جعل المحامى بغلق الهاتف على الهواء، وهو ما جعل مرتضى منصور ينفعل على الهواء.
البابا تواضروس: لا توجد دولة تصرف منحة للعمالة غير منتظمة إلا في مصر.. فيديو
أكد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن التربص بمصر والاعلام الخارجي الذي يريد تحطيم مصر عبث، فلا توجد دولة حتى الآن تصرف منحة للعمالة غير المنتظمة .
وأشار "البابا تواضروس" خلال لقاء ببرنامج "رأى عام" عبر فضائية "تن" إلى أنه يتمنى أن تخف وتيرة الشارع كما كان يحدث قبل فترة كورونا.
إني أغرق.. أحمد السقا يتحدى حمادة هلال في أطول نفس تحت الماء.. فيديو
تحدى الفنان أحمد السقا، منافسه حماده هلال في حلقة اليوم من برنامج " إغلب السقا " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، فى أطول نفس تحت الماء.
أصر الفنان أحمد السقا على التغلب على حماده هلال في كل تحديات حلقة اليوم، وقال السقا:" أنا بحب حمادة هلال ورجولته وجدعنته "
أحمد ماهر: قنوات الإخوان استغلت تصريحات قديما لى انتقدت فيه دراما برمضان.. فيديو
أكد الفنان أحمد ماهر، إن هناك عددا من قنوات جماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة، استغلوا تصريح له أطلقه منذ عدة سنوات انتقد خلاله الدراما الرمضانية وقتها.
وأضاف ماهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أن هذه القنوات بثت تلك التصريحات الأن من أجل تضليل المجتمع.
البابا تواضروس: تلقينا مقترحا بفتح الكنائس مع الحفاظ على ثقافة التباعد الاجتماعي
أكد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن حل أزمة كورونا يأتى من عند الله والأمر بيده.
وأشار " البابا تواضروس " خلال لقاء ببرنامج " رأى عام" عبر فضائية " تن" إلى أنه لم تخطر بالبال إغلاق الكنائس وهذه للمرة الأولى تحدث في التاريخ، لكن صحة الإنسان أهم.
استغلوا رمضان.. تموين كفر الشيخ تكشف عن مصنع يروج لمنتجات منتهية الصلاحية ..فيديو
أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية كفر الشيخ، أن أهالي المنطقة قدموا بلاغات تفيد بأن هناك مصنعًا يقوم بتغليف "كراتين رمضان"، ويقوم ببيعها للمواطنين الراغبين في أعمال الخير، وبها منتجات منتهية الصلاحية.
وأضاف "حبيب"، أثناء مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقمنا بإعدام المنتجات منتهية الصلاحية.
احذروا الملابس..الرابطة الطبية الأوروبية: وباء كورونا يعالج بالمنزل.. فيديو
قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن الأطباء والعلماء والباحثين فى كل العالم تواصلوا إلى أن الوباء يعالج بدون اللقاح، متابعا: الجيش الأبيض بيحارب الوباء بالأدوات والعلاج المتوفر لديه بدون الحاجة إلي لقاح.
وأوضح فؤاد عودة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن عدد المتعافين حول العالم فى تزايد مستمر، لافتا إلى أن هناك أكثر من 80% من مصابي إيطاليا واوروبا يعالجون بالمنازل، متابعا: الوباء يعالج بالبيوت.
في بؤبؤ مصر.. مفيد فوزي يكشف كواليس أول حوار له مع مبارك.. فيديو
كشف الإعلامي الكبير مفيد فوزي ، تفاصيل اول حوار مع الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك.
وقال مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"،:" مبارك قال لي "هو إيه اول سؤال "، وقلت له " في بؤبؤ مصر كيف تفكر لها".