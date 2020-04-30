أبرز أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الشرطة لن تسمح بمغادرة 150 مواطنا عائدين من السعودية.. رسالة مؤثر من والدة الشهيد محمد صلاح.. ومشادة بين مرتضى منصور ومحامي رامز جلال

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس الإثنين مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:



قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن الأطباء والعلماء والباحثين فى كل العالم تواصلوا إلى أن الوباء يعالج بدون اللقاح، متابعا: الجيش الأبيض بيحارب الوباء بالأدوات والعلاج المتوفر لديه بدون الحاجة إلي لقاح.



وأوضح فؤاد عودة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن عدد المتعافين حول العالم فى تزايد مستمر، لافتا إلى أن هناك أكثر من 80% من مصابي إيطاليا واوروبا يعالجون بالمنازل، متابعا: الوباء يعالج بالبيوت.



في بؤبؤ مصر.. مفيد فوزي يكشف كواليس أول حوار له مع مبارك.. فيديو قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن الأطباء والعلماء والباحثين فى كل العالم تواصلوا إلى أن الوباء يعالج بدون اللقاح، متابعا: الجيش الأبيض بيحارب الوباء بالأدوات والعلاج المتوفر لديه بدون الحاجة إلي لقاح.وأوضح فؤاد عودة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن عدد المتعافين حول العالم فى تزايد مستمر، لافتا إلى أن هناك أكثر من 80% من مصابي إيطاليا واوروبا يعالجون بالمنازل، متابعا: الوباء يعالج بالبيوت.



كشف الإعلامي الكبير مفيد فوزي ، تفاصيل اول حوار مع الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك.



وقال مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"،:" مبارك قال لي "هو إيه اول سؤال "، وقلت له " في بؤبؤ مصر كيف تفكر لها".



