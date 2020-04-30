الطريقة الصحيحة لعمل دجاج بالبشاميل

تقدم الشيف أميرة شنب الطريقة الصحيحة لعمل الدجاج بالبشاميل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى، وسريع أفضل من تحضير اللحمة بالبشاميل.
مقادير دجاج بالبشاميل
* شوحي الدجاج مع زبدة و بصل و ملح وفلفل
* أضيفي إليها القرفة و جوزة الطيب و اتركيها حتى تنضج قليلا
* أضيفي الفلفل الأخضر و الأحمر و شوحيها حتى تتجانس المكونات تماما
* أضيفي الجبنة المبشورة إلى الدجاج و تقلب جيدا
البشاميل
* حمصي الزبدة مع الدقيق على النار لمدة دقيقة ثم أضيفي اللبن و يخفق تدريجيا حتى تتجانس المكونات
* أضيفى القرفة و جوزة الطييب و يقلب حتى الحصول على قوام البشاميل المطلوب ثم أضيفي الكريمة لدعم المذاق
* أضيفي البشاميل إلى الدجاج و قلبي جيدا ثم ارفعي الخليط فى صينية و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج تماما لمدة 15 دقيقة على الأقل
* ارفعى الصينية و تترك لمدة 20 دقيقة تقريبا قبل التقديم حتى يتماسك البشاميل بعد التسوية قليلا