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مرأة

الطريقة الصحيحة لعمل دجاج بالبشاميل

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:31 م
طريقة تحضير دجاج
طريقة تحضير دجاج بالبشاميل
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب الطريقة الصحيحة لعمل الدجاج بالبشاميل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى، وسريع أفضل من تحضير اللحمة بالبشاميل.

مقادير دجاج بالبشاميل

نصف كيلو صدور دجاج  شرائح
فلفل احمر  شرائح
فلفل اخضر  شرائح
بصل أحمر  شرائح
4 ملعقة كبيرة دقيق
1 لتر لبن 
ملح
فلفل أسود
4 ملعقة كبيرة زبدة
جوزة الطيب
قرفة ناعمة
جبنة مبشورة مشكلة
كريمة
مشروم
شرائح ذرة حلوة 

طريقة تحضير دجاج بالبشاميل

* شوحي الدجاج مع زبدة و بصل و ملح وفلفل

* أضيفي إليها القرفة و جوزة الطيب و اتركيها حتى تنضج قليلا

* أضيفي الفلفل الأخضر و الأحمر و شوحيها حتى تتجانس المكونات تماما

* أضيفي الجبنة المبشورة إلى الدجاج و تقلب جيدا

البشاميل

* حمصي الزبدة مع الدقيق على النار لمدة دقيقة ثم أضيفي اللبن و يخفق تدريجيا حتى تتجانس المكونات

* أضيفى القرفة و جوزة الطييب و يقلب حتى الحصول على قوام البشاميل المطلوب ثم أضيفي الكريمة لدعم المذاق

* أضيفي البشاميل إلى الدجاج و قلبي جيدا ثم ارفعي الخليط فى صينية و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج تماما لمدة 15 دقيقة على الأقل

* ارفعى الصينية و تترك لمدة 20 دقيقة تقريبا قبل التقديم حتى يتماسك البشاميل بعد التسوية قليلا

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