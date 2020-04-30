عروض الأهلي والزمالك لشراء حسام حسن.. مدرب سموحة يرد

أكد حمادة صدقي، مدرب سموحة، أن ناديه يرغب في استكمال الموسم الحالي من الدوري الممتاز، ولكن في حالة موافقة مسؤولي الدولة بعد توفير الحماية للاعبين خوفا من انتشار فيروس كورونا.





وقال صدقي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم "أتواصل مع الجهاز الفني واللاعبين بشكل منتظم وذلك من أجل جاهزية اللاعبين تحسبا لقرار عودة الدوري".





وأضاف "هناك اتفاق مع اللاعبين على تخفيض نسبة العقود، لكن سنكشف عن كافة التفاصيل في الفترة المقبلة".





وعن موقفه من بيع حسام حسن مهاجم الفريق، قال "هو من اللاعبين المميزين ومن أفضل المهاجمين في مصر، وأتمنى استمراره مع الفريق، كما أن سموحة لم يتلقَ أي عروض لشراء اللاعب".





وتحدث صدقي عن فترة تواجده كلاعب في الأهلي قائلا "نجحنا في إحراز العديد من البطولات التي أسهمت بتواجدي في منتخب مصر، لكن تلقيت صدمة إصابتي التي حرمتني من المشاركة مع الفراعنة في كأس العالم 90 بإيطاليا، والتي سافرت على أثرها إلى ألمانيا وأجريت عملية جراحية".



