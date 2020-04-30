توريد 18 ألفا و30 طن أقماح إلى صوامع وشون الغربية

أكد المهندس علي عبد الجواد بيومي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه سيتم توريد 18 ألفا و29 طنا و938 كيلو حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بواقع 998 طنا و153 كيلو لشركة المطاحن. وللشركة المصرية 1566 طنا و999 كيلو والبنك 574 طنا و990 كيلو.





كما أوضح وكيل وزارة الزراعة أن ما تم توريده العام السابق في نفس اليوم من الموسم بلغ 11 ألفا و191 طنا و807 كيلو وأن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 34 ألفا و700 فدان.





وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد، خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين.





وأشار إلى أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة تبلغ نحو140 ألفا و557 فدانا.





كما تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.