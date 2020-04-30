AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توريد 18 ألفا و30 طن أقماح إلى صوامع وشون الغربية

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:05 م
توريد القمح بالغربية
توريد القمح بالغربية
Advertisements
أحمد على

أكد المهندس علي عبد الجواد بيومي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه سيتم توريد 18 ألفا و29 طنا و938 كيلو حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بواقع 998 طنا و153 كيلو لشركة المطاحن. وللشركة المصرية 1566 طنا و999 كيلو والبنك 574 طنا و990 كيلو.


كما أوضح وكيل وزارة الزراعة أن ما تم توريده العام السابق في نفس اليوم من الموسم بلغ 11 ألفا و191 طنا و807 كيلو وأن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 34 ألفا و700 فدان.


وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد، خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين.


وأشار إلى أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة تبلغ نحو140 ألفا و557 فدانا.


كما تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل الزراعة بالغربية: توريد 42 طنا و298 كيلو من القمح ..صور

وكيل الزراعة بالغربية: توريد 125 طنا و53 كيلو لشركات المطاحن والشركة المصرية من المزارعين

توريد 2874 طن قمح لشون وصوامع الغربية

توريد 4814 طنا و292 كيلو من الأقماح بالشون والصوامع في الغربية

زراعة الغربية: توريد 6248 طنا و650 كيلو من الأقماح للشون والصوامع

توريد 7919 طنا و130كيلو من الأقماح في الغربية

ترشيحاتنا

أجيري يكشف عن طلبات محمد صلاح في أمم أفريقيا 2019

مشهد انقلاب سيارة محمد رمضان يثير الجدل في البرنس.. صور

بعد حلقتها مع رامز جلال.. ياسمين رئيس تريند جوجل

كنت بشرب مخدرات وبسرق أبويا.. أبرز تصريحات أحمد مجدي بعد تألقه في فرصة تانية

طالبة في 2 ثانوي تسأل زملاءها عبر فيس بوك أثناء الامتحان: هي مضاد نعمة إساءة؟

منها مطهر اليدين.. 3 أشياء تدمر عفش السيارة| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها مطهر اليدين.. 3 أشياء تدمر عفش السيارة| فيديو

شاهد.. خروج 12 حالة من مستشفى عزل إسنا

بعد تصريحات تامر هجرس الجريئة عن زوجته.. صور تكشف جمالها