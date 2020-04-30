نشاط في حركة السفن والشاحنات والبضائع بميناء الإسكندرية

قال المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية رضا الغندور، أن ميناءي الإسكندرية والدخيلة، شهدا نشاطا ملحوظا علي مدار ال 24 ساعة الماضية،خاصة أعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية والبضائع.





وأشار " الغندور" في بيان، إلى أن عدد السفن العاملة بالميناء بلغ 36 سفينة، ووصلت 17 سفينة،وسافرت 16 سفينة اخري وتواجد بالمخطاف الخارجي 29 سفينة ، وبالمخطاف الداخلي 6 سفن يتم تفريغ حملاتها التي تحمل " خشب وقمح وفول صويا".





واضاف ان إجمالي البضائع الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 17 ألف طن ، أهمها الملح والحاصلات الزراعية التي تشهد زيادة في المعدلات عن العام الماضي ، وبلغ إجمالي البضائع الواردة 107 آلاف طن أهمها الغلال والمواد البترولية ، والخشب ، والصوديوم ، والفحم، بينما بلغ عدد الحاويات الصادر 579 حاوية مكافئة ، وعدد الحاويات الواردة 1439 حاوية مكافئة ، و دخول وخروج 11928 شاحنة عامة من وإلى الميناء.





من جهته هنأ الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جميع العاملين بالجهات المعنية في الميناء بمناسبة عيد العمال.



