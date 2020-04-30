الناس للناس .. قلبي اطمأن يساعد 50 عريسا وعروسة في السودان ..فيديو

قدم برنامج " قلبي اطمأن " في الحلقة رقم ٧ بعنوان "50 فرحة" الذي يقوم ببطولته الشاب الإماراتي " غيث " حلقلة جديدة من دولة السودان، لتقديم مبادرات ومساعدات إنسانية للمحتاجين من مختلف البلدان العربية.





والتقى " غيث " بشاب سوداني بسيط يدعى معز مقبل على الزواج، يعمل عامل بناء ويتميز بحسن الخلق وكرم الضيافة، تحدث معه لايهامه انه محتاج المساعدة منه ليرى رد فعل الشاب السوداني تجاهه.





وظهر الشاب الإماراتي "غيث" على انه شخص يتجول في الشارع ليعرض على الزبائن بضاعته "ملابس حريمي" ليكسب منها ما يكفيه، ويطلب من ضيف حلقته معز مساعدته وشراء منه السلع التي يقدمها للزبائن حتى يجمع ثمن الطعام، مما جعل معز يذهب ليشتري له طعام من ماله الخاص ليأكله.





وفاجأ "غيث" الشاب السوداني باعطائه الحقيبة التي كانت معه كهدية تحت اسم "شيلة العروسة" واخرج ظرفا فيه مبلغ من المال مساعدة منه ومن فريق عمل البرنامج ليتزوج خطيبته، فكان رد فعل الشاب الصدمة والدهشة وظل يحضنه ويقبله كثيرا.





وساعد البرنامج 50 عريسا وعروسة في زواجهم، وتقديم لهم حقيبة الزواج "شيلة العروسة"، حيث ذهب غيث الى بيوتهم لتقديم لهم ما يستطيع ان يقدر يقدمه ليكمل الزواج وتسهيل عليهم العرس.









يجسد بطولة برنامج "قلبي اطمأن" الشاب الإماراتي غيث، حيث يقوم بمساعدة المحتاجين، والذي أصبح قدوة للعديد من الشباب العرب، في مساعدة المحتاجين وتقديم لهم المساعدات الإنسانية.





ويهدف برنامج «قلبي اطمأن» إلى مساعدة المحتاجين، ونشر الخير والرحمة بين الناس والتشديد على ضرورة المساعدة لبعضنا البعض، وما يجب أن يكون عليه المسلم من نفع لأخيه المسلم وللآخرين، حيث حقق البرنامج خلال الموسمين الماضيين نسبة مشاهدة عالية جدا، وحقق نجاحا باهرا وجذب ملايين المشاهدين في جميع أنحاء البلدان العربية.





كما يعرض البرنامج حالاتٍ اجتماعية واقعية، حيث يعمل شاب الإمارات العربية المتحدة "غيث" على مساعدتها في بلدانٍ مختلفة مثل الأردن ومصر والصومال والعراق وسوريا وأوغندا وغيرها.





وتتراوح مدة الحلقة الواحدة حوالي 18دقيقة، حيثُ يُقدم البرنامج 30 حالة إنسانية في رمضان من كل عام عُرض منه 3 مواسم حتى رمضان 2020، وكان هُناك موسم قصير يُسمى الموسم الإكسترا يتضمن 8 حلقات عُرضت في نوفمبر 2019.



