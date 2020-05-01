بعد ورطة آسر ياسين ونيللي كريم .. مسلسل بـ100 وش مطلوب على جوجل

وتوصل الثنائي إلى حل وهو أن يقوما بتأجير شقة وبيعها بطرق غير مشروعة لأكثر من فرد ليحصلوا على الأموال.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



