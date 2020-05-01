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بسبب كورونا.. ترامب يدرس معاقبة الصين اقتصاديا.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:02 ص
ترامب
ترامب
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محمود محسن
أذاعت فضائية الغد العربي تقريرا أبرزت خلاله تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اطلّع على ما وصفه بالأدلة, تربـط مختبرا في مدينة ووهان الصينية بانتشار فيروس كورونا.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي ، أن إدارته تدرس فرض رسوم على الصين على خلفية الفيروس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواصل تجاربها للوصول إلى علاج ولقاح له.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي حول مستجدات كورونا: "اطلعت على الدليل الذي يثبت أن مصدر فيروس كورونا هو معهد ووهان للفيروسات في الصين". 

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بالفشل في السيطرة على فيروس كورونا المستجد.
 
وقال ترامب في مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد: "إما أن الصين فشلت في احتواء الفيروس أو تركته ينتشر بشكل متعمد". 

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