تسجيل 5 إصابات بـ فيروس كورونا في السويس

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة، لمخالطين لحالات ايجابية.





وقالت مديرية الصحة في بيان، إنه تم ظهور ٥ حالات ايجابية لمخالطين لصقاء لحالات ايجابية سابقة كانت تخضع للعزل المنزلى والمتابعة المستمرة من الطب الوقائى بمديريه الصحة.





وأكدت مديرية الصحة، أن الحالات هى (ا.ع) و(ا.ن ) و( ن.ن) و( م.ن ) و( ع.ا ) وجار التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالات لمستشفى العزل وجارى استكمال الاجراءات الوقائيه الاحترازيه والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين.



