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محافظات

تسجيل 5 إصابات بـ فيروس كورونا في السويس

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:29 م
فرق تعقيم
فرق تعقيم
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حسن غنيمة
أعلنت مديرية الصحة بالسويس، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة، لمخالطين لحالات ايجابية.

وقالت مديرية الصحة في بيان، إنه تم ظهور ٥ حالات ايجابية لمخالطين لصقاء لحالات ايجابية سابقة كانت تخضع للعزل المنزلى والمتابعة المستمرة من الطب الوقائى بمديريه الصحة.

وأكدت مديرية الصحة، أن الحالات هى (ا.ع) و(ا.ن ) و( ن.ن) و( م.ن ) و( ع.ا ) وجار التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالات لمستشفى العزل وجارى استكمال الاجراءات الوقائيه الاحترازيه والتقصى   والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين.

وتؤكد مديريه الصحة أهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالاماكن المزدحمه وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافه العامه من الغسيل المستمر للايدى واداب العطس والسعال وتنظيف الاسطح باستمرار بالمواد المطهرة وعدم النزول إلا للضرورة القصوى .
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