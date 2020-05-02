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محافظات

ظاهرة النجوم اللامعة تثير جدلا في جنوب سيناء

السبت 02/مايو/2020 - 12:03 ص
ظاهرة النجوم اللامعة
ظاهرة النجوم اللامعة تثير جدلا في جنوب سيناء
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ايمن محمد
أثارت ظاهرة النجوم اللامعة التي ظهرت أمس بجنوب سيناء في مناطق بخليج السويس وسانت كاترين جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث شاهدها الكثير تحلق في السماء في مسار منتظم.

وقال سليمان الجبالي أحد القيادات الشبابية بسانت كاترين إنه كان في منطقة الفرنجة تبعد إن سانت كاترين ٣٠ كيلو مدعو على الإفطار  وشاهد أسراب متحركة  لنجوم لامعة تسير بشكل منتظم لمدة ٦ دقائق مشيرا إلي أنه بحث عن الظاهرة في اليوتيوب وتبين أنها أقمار صناعية  لخدمة الإنترنت.

وأضاف فيصل السلمي أحد المهتمين بالطبيعة وأدمن صفحة أجواء سيناء إن تلك النجوم اللامعة ظهرت في سانت كاترين وخليج السويس ولكن الفيديو المتداول لها على اليوتيوب أرسله صديق من العراق.

وطالب حميد سعد  من أبناء قبيلة المزينة تفسير لتلك الظاهرة من علوم الفضاء والفلك  لتعريف مواطني سيناء بأسبابها.

وقال عبد الخالق ثروت أحد شباب جنوب سيناء والمتخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن هذه الظاهرة  هي أقمار صناعية  ستار لينيك الأمريكية للإنترنت وهي شبكة تحت الانشاء يهدف منها بيع  خدمات الإنترنت  للعالم من الأقمار الصناعية مثل قنوات الدش.

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