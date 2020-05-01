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رياضة

حال استئناف الدوري.. إجراء صارم من اتحاد الكرة تجاه اللاعبين والمدربين

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:01 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
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يسرى غازى
وضعت اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان إجراءات صارمة فى حالة استئناف بطولة الدورى الممتاز بعد تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

كانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عقدت جلسة مع اللجنة الطبية لدراسة تقييم مخاطر التجمعات الرياضية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وجاء ذلك في إطار سعي اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني للوصول لتصور كامل لعودة النشاط الرياضي واستكمال مسابقة الدوري ومن أهم التوصيات التي تم طرحها اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بتطهير غرف الملابس وتعقيم كل الأدوات التي يتعامل معها اللاعبون وإجراء تحاليل للاعبين بشكل دوري للاطمئنان على سلامتهم .

وقررت اللجنة الطبية فى الجبلاية إلزام لاعبى أندية الدورى الممتاز وكافة عناصر الأجهزة الفنية والإدارية بارتداء الكمامة أثناء المباريات والتأكيد على التباعد الإجتماعي.

ومن المقرر أن يتم إرسال كافة التوصيات الإلزامية إلى مجالس إدارات الأندية فور الإعلان عن استئناف بطولة الدورى الممتاز بقرار حكومى خلال الأيام القلية المقبلة.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" منح مُهلة لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم حتى يوم 5 مايو للرد عليه بشأن مصير استكمال بطولة الدورى الممتاز من عدمه كما طالب فى خطابه اتحاد الكرة بتوضيح هذه المعلومات من أجل أن يبدأ هو تحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائى نهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وموعد القيد الأفريقى فى الموسم الجديد، وهذا سيتحدد بناءً على المواعيد التى ستضعها الجبلاية لإنهاء مسابقاتها .

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