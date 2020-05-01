اذهب للمستشفى حالا.. 5 أعراض خطيرة لـ فيروس كورونا

منذ تفشي فيروس كورونا وهو عرف ببعض الأعراض التي ظهرت على المصابين مثل حمى وسعال وضيق في التنفس وذلك في غضون يومين إلى أسبوعين، وتلك الأعراض تتطلب الراحة الكاملة مع العزل المنزلي وتناول الأطعمة الصحية التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي.
ومع إجراء الأبحاث العلمية وفقا لموقع healthline ظهرت بعض الأعراض الأخرى لـ فيروس كورونا مع تطور الأمر مثل فقدان حاستي الشم والتذوق، مع صداع شديد في الرأس، والقشعريرة، وذلك تطلب الإتصال بالطبيب المعالج لتوجيه المريض ماذا يفعل.
ومن ثم ظهرت بعض الأعراض الخطيرة على عدد من مصابي فيروس كورونا، لكن في تلك الحالة يجب الذهاب إلى المستشفى فورا للرعاية الكاملة.
أعراض تطلب الذهاب للمستشفى فورا :
- صعوبة في التنفس.
- ألم أو ضغط مستمر في الصدر.
- ارتباك.
- شفاه زرقاء.
- وجه شاحب.