حرس الحدود: لا مشكلة لدينا في استكمال أو إلغاء الدوري.. فيديو

كشف محمد حليم المدير الفني لنادي حرس الحدود عن موقف النادي من استئناف الدوري المصري من جديد.



وقال محمد حليم في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير: " لا توجد مشكلة لدي حرس الحدود في استكمال الدوري من عدمه".





وأردف:"لا بد من وضوح الصورة في حال وجود نية لعودة النشاط حتى نستطيع إعداد الفريق بشكل جيد و لاعبو الفريق يخضعون لبرنامج إعداد بدني منذ توقف النشاط".





في نفس السياق كشف خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي عن موقف النادي من استئناف الدوري المصري من جديد.





وقال خالد مهدي في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير "الأمور هادئة ومستقرة داخل نادي الإنتاج الحربي بعد تسوية مستحقات اللاعبين".





وأكمل: "اللاعبون وافقوا على تخفيض عقودهم بنسبة 30% ومذكرة التسوية تضمنت حصول لاعبي الفريق على كل مستحقاتهم حال عودة الدوري".