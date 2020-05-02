حل مشاكلك بالعلاج الروحانى.. عامل وبائعة خضار ينصبان على سيدة ويستوليان على ٤٠٠ ألف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وممارسته لأعمال الدجل والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنه معالج روحانى.





بدأت الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بسابقة تعرفها على إحدى السيدات (تعمل بائعة خضراوات بدائرة القسم) وقامت بإيهامها بأنها تعانى من سحر "لعدم زواجها" واصطحبتها لأحد الأشخاص بنطاق مركز شرطة منيا القمح بالشرقية بدعوى قدرته على حل المشكلات الإجتماعية والعائلية بالعلاج الروحانى وإستوليا منها على مبلغ مالى (400 ألف جنيه "على فترات") إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب.





وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبة الواقعة (بائعة - مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية).





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها مبلغ مالى (100 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة") وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع أحد الأشخاص (عامل بمزرعة دواجن - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) .





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية أسفرت عن ضبطه بمنطقة سكنه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - سبح مختلفة الأشكال) والمستخدمة فى ارتكاب وقائع النصب على المواطنين.





وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين وممارسته لأعمال الدجل والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنه معالج روحانى وقدرته على حل مشاكلهم، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم وإتهمته بالنصب عليها.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.