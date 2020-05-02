فى ذكراه الرابعة.. 10 معلومات عن زواج وطلاق الراحل وائل نور وأميرة العايدى

تحل اليوم الذكرى الرابعة لرحيل الفنان وائل نور الذى قدم عددا من الأعمال الدرامية والسينمائية خلال مشواره الفني، وعمل مع كبار نجوم الفن على مدار 32 عاما، استطاع أن يثبت ذاته بين أبناء جيله، وكان لوفاته بالغ الأثر على محبيه من الوسط الفني وعائلته وجمهوره.

صدى البلد يرصد 10 معلومات عن الفنان الراحل.

1-وُلد في 24 أبريل من العام 1961.





2-حصل على شهادة دبلوم معهد السكرتارية، ثُم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.





3- أسند له المخرجين دور الشاب الفاسد الخارج عن القانون في مُعظم أفلامه.





4-اكتشفه المخرج أحمد فؤاد وقدمه في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية.





5-تبناه الفنان فريد شوقي فنيًا وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في أثناء عمله معه.





6-منع زوجته الفنانة أميرة العايدي من التمثيل بعد إنجاب طفليهما "يوسف" و"سارة" حتى تتفرغ لهما، وحدث الطلاق بعدها.





7-كان متزوجًا من الفنانة أميرة العايدي، وافترقا بعد سبع سنوات من الزواج.





8- كانت من أشهر الأعمال التي اشترك فيها وائل نور هي فوازير "جيران الهنا" والتي جمعته بالفنانة نادين، وقدما سويًا عام 1997 شكلًا جديدًا للفوازير لاقت إعجابًا ونجاحًا كبيرًا وقتها.





9-اختفى عن السينما لسنوات طويلة، ثم عاد من خلال فيلم "الليلة الكبيرة".



