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أخبار العالم

أنقرة تلاحق صحفيا كشف مقتل عناصر من المخابرات التركية في ليبيا

السبت 02/مايو/2020 - 07:24 م
تركيا تطارد صحفي
تركيا تطارد صحفي كشف مقتل عناصر من المخابرات في ليبيا
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قسم الخارجي
تواصل السلطات التركية ملاحقة الصحفيين الذين كشفوا قضية مقتل احد ضباط المخابرات التركية في ليبيا، حيث ، حيث قررت أنقرة ضم صحفي آخر إلى القضية.

واصدرت تركيا مذكرة ضبط وإحضار الصحفي والكاتب بحريدة "بيرجون" إرك أجارير، لينضم إلى 4 صحفيين آخرين اعتقلتهم حكومة أردوغان في نفس القضية، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.

وأوضحت الصحيفة ان القضية تتعلق بنشر عدد من المواقع والصحف معلومات عن مقتل عدد من عناصر الاستخبارات التركية في ليبيا، حيث تم دفنهم سرا عقب عودة الجثامين إلى تركيا.

وفتحت أنقرة تحقيقا ضد 8 متهمين بينهم باريش بهليفانهم رئيس تحرير موقع "OdaTV" ومدير التحرر وعدد من الصحفيين الآخرين بتهمة إفشاء أسرار عن أنشطة وهوية عناصر المخابرات التركية.

ويعد الكاتب إرك أجارير الصادر بحقه قرار ضبط وإحضار آخر المتهمين المزعومين في القضية، لكنه خارج البلاد منذ 2007 حيث يقيم في ألمانيا، وفقا للصحيفة.

ويواجه الصحفيون اتهامات بإفشاء مستندات واسرار تتعلق بأنشطة الاستخبارات التركية، وذلك بزعم الكشف عن هوية الضباط الأتراك المقتولين في محاور الصراع بالعاصمة الليبية طرابلس.

كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعترف في فبراير الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، كما أقر الرئيس التركي بإرسال مرتزقة للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا.
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