قناة إسرائيلية: الموساد أمد ألمانيا بمعلومات حساسة عن أنشطة حزب الله

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" أمد ألمانيا بمعلومات حساسة حول أنشطة حزب الله اللبناني على أراضيها، ما ساهم في حظر أنشطته هناك.





وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن المعلومات التي نقلتها إسرائيل للسلطات وأجهزة الاستخبارات الألمانية تضمنت تفاصيل عن شخصيات مركزية في حزب الله، تعمل على الأراضي الألمانية، إضافة إلى أحد المخازن كان يحتوى على مواد تستخدم في صناعة المتفجرات.





وأشارت القناة إلى أن المعلومات تضمنت أيضا أنشطة رجال أعمال ينشطون في مجال التجارة وغسيل الأموال، نقلوا مئات الملايين من اليوروهات إلى حسابات حزب الله المصرفية".





ويوضح تقرير القناة أن "الموساد زود المخابرات الألمانية بمعلومات عن استخدام نشطاء حزب الله للأموال في جميع أنحاء ألمانيا، ضمن خلايا إرهابية".





وكانت إسرائيل أعربت عن ترحيبها بقرار ألمانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هذه خطوة على طريق مكافحة الإرهاب، داعيا بقية دول الاتحاد الأوروبي للسير على نهج ألمانيا.