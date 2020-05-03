افتتاح معرض للفن التشكيلي ضمن برنامج الثقافة عن قُرب بالأردن

نظمت مديرية ثقافة محافظة إربد بالأردن اليوم السبت، بالتعاون مع مجموعة عبق الفنية معرضًا للفن التشكيلي لمجموعة من الفنانات الصاعدات من محافظة إربد، وذلك ضمن برنامج التكيف الثقافي "الثقافة عن قرب".

واشتمل المعرض الذي أشرف عليه الفنان شادي غوانمة على مجموعة من اللوحات الفنية التي رُسمت بالألوان المائية ولوحات بألوان زيتية وألوان الأكريلك، وتعبر عن الطبيعة الجميلة والأثرية في مناطق مختلفة من المملكة.

واستخدمت فيها الفنانات الظلال والألوان المشرقة التي أضافت جمالًا على هذه اللوحات الطبيعية المعبرة، إضافة الى مجموعة من اللوحات التي حملت أشكالًا مختلفة للوجوه البشرية بأقلام الفحم والرصاص.