الإذاعة المصرية: الإمام والعاملون في مسجد عمرو ابن العاص يؤدون صلاة التراويح.. فيديو

قال الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، إن مساجد السيدة زينب و الإمام الحسين و النور بالعباسية والسيدة نفيسة مرتبطون بإذاعة القرآن الكريم.





وأضاف محمد نوار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم الاستقرار على مسجد عمرو ابن العاص لنقل صلاة التراويح .



وتابع محمد نوار:" غدا إمام المسجد والعاملون في مسجد عمرو بن العاص وبعض الفنيين من الهندسة الإذاعية وإذاعة القرآن الكريم ينقلون التراويح ، وغدا الشيخ أحمد نعينع هو الإمام".





وتابع محمد نوار: "سيتم الاستعانة بكبار قراء القرآن الكريم ووضع الجدول وفق معايير محددة والشيخ احمد نعينع يؤدي صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص غدا".





واستطرد محمد نوار: "سوف ننظر في الأيام المقبلة مدى إمكانية الاستمرار في نقل صلاة التراويح من مسجد عمرو ابن العاص فقط أو من مساجد اخرى".





وتابع محمد نوار: "نعينع والطاروطي والخشت ابرز قراء القران الكريم الذين سيتواجدون لصلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص".