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الإذاعة المصرية: الإمام والعاملون في مسجد عمرو ابن العاص يؤدون صلاة التراويح.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 12:37 ص
الإذاعي محمد نوار
الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية
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هاني حسين
قال الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، إن مساجد السيدة زينب والإمام الحسين والنور بالعباسية والسيدة نفيسة مرتبطون بإذاعة القرآن الكريم.

وأضاف محمد نوار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم الاستقرار على مسجد عمرو ابن العاص لنقل صلاة التراويح .

وتابع محمد نوار:"  غدا إمام المسجد والعاملون في مسجد عمرو بن العاص وبعض الفنيين من الهندسة الإذاعية وإذاعة القرآن الكريم  ينقلون التراويح ، وغدا الشيخ أحمد نعينع هو الإمام".

وتابع  محمد نوار: "سيتم الاستعانة بكبار قراء القرآن الكريم ووضع الجدول وفق معايير محددة والشيخ احمد نعينع يؤدي صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص  غدا".

واستطرد محمد نوار: "سوف ننظر في الأيام المقبلة مدى إمكانية الاستمرار في نقل صلاة التراويح من مسجد عمرو ابن العاص فقط أو من مساجد اخرى".

وتابع محمد نوار: "نعينع والطاروطي والخشت ابرز قراء القران الكريم الذين سيتواجدون لصلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص".
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