أسباب تراجع صادرات مصر من الملابس الجاهزة .. رئيس غرفة الصناعات النسيجية يوضح

قال محمد المرشدى ، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن انخفاض صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الثلاث الاشهر الماضية يرجع الى عدم ضخ استثمارات جديدة فى القطاع.
تابع " الصناعة طموح و التطوير فى صناعة الملابس الجاهزة متوقف منذ 10 سنوات".
نفى المرشدى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" اى تأثير للتداعيات السلبية لفيروس كورونا على صادرات القطاع خلال الربع الاول من العام الجارى نظرا لابرام العقود التصديرية قبل بداية الازمة بالاضافة الى تراجع صادرات القطاع منذ عامين منوها الى أن الاثار السلبية لفيروس على الصادرات ستظهر خلال الاشهر القادمة و ليس الان.
طالب المرشدى ، مستثمرى قطاع الملابس الجاهزة بضرورة اقامة توسعات جديدة للمشروعاتهم القائمة و زيادة الانتاج و القيمة المضافة لهذه الصناعة مؤكدا أن المنتج المصرى يتمتع بمزايا تنافسية داخل الاسواق الخارجية سواء بجودته او الاعفاءات الجمركية.
أكد المرشدى ، أن الدولة ساندت القطاع بشكل كبير و منحت تيسيرات و مزايا لمنتجى و مصدرى الملابس الجاهزة منها دعم الصادرات ، اتفاقية الكويز التى سمحت بدخول المنتجات المصرية الى الولايات المتحدة بدون جمارك وفضلا عن اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبى و الكوميسا و التيسير العربية مضيفا الدولة دعمت مصدرى القطاع قبل الانتاج.
و تراجعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الثلاث الاشهر من 2020 لتسجل 372 مليون دولار في مقابل 406 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض نحو 8% بحسب التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.
تابع " الصناعة طموح و التطوير فى صناعة الملابس الجاهزة متوقف منذ 10 سنوات".
نفى المرشدى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" اى تأثير للتداعيات السلبية لفيروس كورونا على صادرات القطاع خلال الربع الاول من العام الجارى نظرا لابرام العقود التصديرية قبل بداية الازمة بالاضافة الى تراجع صادرات القطاع منذ عامين منوها الى أن الاثار السلبية لفيروس على الصادرات ستظهر خلال الاشهر القادمة و ليس الان.
طالب المرشدى ، مستثمرى قطاع الملابس الجاهزة بضرورة اقامة توسعات جديدة للمشروعاتهم القائمة و زيادة الانتاج و القيمة المضافة لهذه الصناعة مؤكدا أن المنتج المصرى يتمتع بمزايا تنافسية داخل الاسواق الخارجية سواء بجودته او الاعفاءات الجمركية.
أكد المرشدى ، أن الدولة ساندت القطاع بشكل كبير و منحت تيسيرات و مزايا لمنتجى و مصدرى الملابس الجاهزة منها دعم الصادرات ، اتفاقية الكويز التى سمحت بدخول المنتجات المصرية الى الولايات المتحدة بدون جمارك وفضلا عن اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبى و الكوميسا و التيسير العربية مضيفا الدولة دعمت مصدرى القطاع قبل الانتاج.
و تراجعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الثلاث الاشهر من 2020 لتسجل 372 مليون دولار في مقابل 406 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض نحو 8% بحسب التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.