AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسباب تراجع صادرات مصر من الملابس الجاهزة .. رئيس غرفة الصناعات النسيجية يوضح

الأحد 03/مايو/2020 - 03:00 ص
تراجع صادرات مصر
تراجع صادرات مصر من الملابس الجاهزة
Advertisements
قال محمد المرشدى ، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن انخفاض صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الثلاث الاشهر الماضية يرجع الى عدم ضخ استثمارات جديدة فى القطاع.

تابع " الصناعة طموح و التطوير فى صناعة الملابس الجاهزة متوقف منذ 10 سنوات".

نفى المرشدى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" اى تأثير للتداعيات السلبية لفيروس كورونا على صادرات القطاع خلال الربع الاول من العام الجارى نظرا لابرام العقود التصديرية قبل بداية الازمة بالاضافة الى تراجع صادرات القطاع منذ عامين منوها الى أن الاثار السلبية لفيروس على الصادرات ستظهر خلال الاشهر القادمة و ليس الان.


طالب المرشدى ، مستثمرى قطاع الملابس الجاهزة بضرورة اقامة توسعات جديدة للمشروعاتهم القائمة و زيادة الانتاج و القيمة المضافة لهذه الصناعة مؤكدا أن المنتج المصرى يتمتع بمزايا تنافسية داخل الاسواق الخارجية سواء بجودته او الاعفاءات الجمركية.

أكد المرشدى ، أن الدولة ساندت القطاع بشكل كبير و منحت تيسيرات و مزايا لمنتجى و مصدرى الملابس الجاهزة منها دعم الصادرات ، اتفاقية الكويز التى سمحت بدخول المنتجات المصرية الى الولايات المتحدة بدون جمارك وفضلا عن اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبى و الكوميسا و التيسير العربية مضيفا الدولة دعمت مصدرى القطاع قبل الانتاج.

و تراجعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الثلاث الاشهر من 2020 لتسجل 372 مليون دولار في مقابل 406 مليون دولار خلال  نفس الفترة من 2019 بانخفاض نحو 8% بحسب التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هالة السعيد: 313 مليون دولار حجم صادرات الشركات الأجنبية بمصر في 2019

257 مليون دولار قيمة صادرات الصناعات النسيجية المصرية خلال يناير الماضي

الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات: قرارات الرئيس السيسي تنقذ الصناعة من الانهيار

مستثمرو العبور: توقف كامل لبعض المصانع بالمدينة نتيجة تراجع الطلب على المنتجات

البحيري: توقف مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد أثر على صادرات الملابس الجاهزة

ترشيحاتنا

بسبب البرنس.. سلوى عثمان تشعل السوشيال ميديا بمشهد مؤثر

"وشهد شاهد من أهلها".. أسامة عرابي: الأهلي لا يستحق الدوري هذا الموسم حال إلغائه .. فيديو

الأهلي يعلن تمسكه باستئناف الدوري الممتاز | بيان رسمي

الداخلية: العثور على 3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين بحوزة خلية بئر العبد في سيناء

mbc: لن نوقف عرض رامز مجنون رسمي ومسلسل أم هارون.. فيديو

النائب العام يحيل 3 متهمين للجنايات بسبب إقامة حفلة أثناء حظر التجول

AdvertisementS

خطأ فادح من بدرية طلبة يكشف علمها بمقلب رامز مجنون رسمي

بعد إعلانها رسميا.. ننشر طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس | البيان كاملًا

أول صور للعناصر الإرهابية بعد القضاء عليهم في بئر العبد بسيناء .. شاهد

أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

بشرى أم أكذوبة.. هل صح عن النبي زوال الفيروسات مع طلوع الثريا في شهر مايو

اعترافات زوجة هشام عشماوي بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

الداخلية: مصرع 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بـ بئر العبد في سيناء

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

اخبار الفن .. خطا بدرية طلبة يفضح رامز مجنون رسمى .. اول تعليق من سلوى عثمان .. سخرية احمد فهمى من هنا الزاهد

النائب العام يأمر بحبس روسية و3 مصريين بتهمة ممارسة الدعارة

الداخلية: العثور على 3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين بحوزة خلية بئر العبد في سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نتيجة من أول جلسة.. تعرف على السن المناسب ومزايا الهايفو للبشرة