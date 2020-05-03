اخبار الفن .. خطا بدرية طلبة يفضح رامز مجنون رسمى .. اول تعليق من سلوى عثمان .. سخرية احمد فهمى من هنا الزاهد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

أثارت حلقة الفنانة بدرية طلبة فى برنامج رامز مجنون رسمى حالة من الجدل الواسع حول حقيقة فبركة الحلقة وعلمها بالمقلب الذى تتعرض به خاصة بعد وقوعها فى خطأ فادح بنهاية الحلقة.





عبرت الفنانة سلوى عثمان عن سعادتها بردود الفعل الايجابية على مشهدها فى مسلسل "البرنس" والذى اثار حالة من الاعجاب لدرجة انها تصدرت به التريند والسوشيال ميديا.