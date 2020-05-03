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فن

اخبار الفن .. خطا بدرية طلبة يفضح رامز مجنون رسمى .. اول تعليق من سلوى عثمان .. سخرية احمد فهمى من هنا الزاهد

الأحد 03/مايو/2020 - 01:29 ص
بدرية طلبة فى رامز
بدرية طلبة فى رامز مجنون رسمى
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

القصة الكاملة لمقلب بدرية طلبة وفبركة رامز مجنون رسمي
أثارت حلقة الفنانة بدرية طلبة فى برنامج رامز مجنون رسمى حالة من الجدل الواسع حول حقيقة فبركة الحلقة وعلمها بالمقلب الذى تتعرض به خاصة بعد وقوعها فى خطأ فادح بنهاية الحلقة. 

عبرت الفنانة سلوى عثمان عن سعادتها بردود الفعل الايجابية على مشهدها فى مسلسل "البرنس" والذى اثار حالة من الاعجاب لدرجة انها تصدرت به التريند والسوشيال ميديا. 

أشعلت الفنانة سلوى عثمان السوشيال ميديا بسبب مشهد فى مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان فى حقلة اليوم الذى تكتشف فيه ان اولادها السبب فى قتل رضوان "محمد رمضان واسرته". 

أكد النجم عمرو عبد الجليل لـ "صدى البلد" عدم امتلاكه أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى إنه لا يحب استخدام التكنولوجيا، نافيا أن يكون له علاقة بالتغريدات المنتشرة باسمه مؤخرا.

تقدم الفنان احمد فهمى باعتذار رسمى الى زوجته الفنانة هنا الزاهد وذلك بعد أن سخر منها فى احدى حلقات مسلسله الجديد "رجال البيت". 

وقعت الفنانة بدرية طلبة، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم السبت.
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