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فن

شاهد.. علا رشدى برفقة آسر ياسين في بـ100 وش

الأحد 03/مايو/2020 - 04:48 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت علا رشدى صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " برفقة آسر ياسين من خلال مشاهدهما من مسلسل " ب 100 وش".


وكتبت علا رشدي معلقة على الصورة: "مش هنهلب الفلوس ولا ايه يا عمر؟؟"


نالت الصورة اعجاب متابعيها و كانت تعليقاتهم كالاتي:

دورك لذيذ اوي بس عاوزه مساحه اكبر 
مسلسل تحفة
بتضحكوني بشكل مش طبيعي 


وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.


مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
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