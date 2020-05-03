أخبار العلوم والتكنولوجيا .. فيسبوك يتجسس عليك عبر الهاتف.. وكيفية تفعيل مكالمات الفيديو الجماعية في واتساب

أمرت السلطات الهندية جميع موظفي القطاعين العام والخاص باستخدام تطبيق تابع للحكومة لكشف وتعقب المصابين بفيروس كورونا لمتابعة الموظفين والعمال أثناء تحركهم للحد من نفشي الفيروس في البلاد.

شهدت هواتف سامسونج Samsung Galaxy S20 تراجعا كبيرا في نسبة المبيعات فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت أكثر سلسلة تحقق مبيعات بعد إصدارها.





وصل تطبيق Google Messages للرسائل إلى أكثر من مليار تحميل من قبل المتسخدمين على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store، في أقل من عام فقط منذ إصداره.



