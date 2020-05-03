أخبار العلوم والتكنولوجيا .. فيسبوك يتجسس عليك عبر الهاتف.. وكيفية تفعيل مكالمات الفيديو الجماعية في واتساب

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
بعد فرض الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء العالم، ونشر إغلاق غير مسبوق للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19، اضطر عشرات الملايين من الأشخاص للعمل من المنزل، والاعتماد على تطبيقات المكالمات المرئية للتواصل، مثل Zoom وسكايب.
لاشك أن فترة الحظر التى نعيشها ويعيشها معنا أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، قد أتت علينا بعادات جديدة، وأشياء لم نفكر فيها من قبل، وأدت أيضا إلى استهلاكنا للإنترنت والألعاب ومشاهدة الأفلام بشكل أكبر بكثير من المعتاد.
أعلنت شركة وان بلس الصينية منذ عدة أيام قيامها بإصدار تحديث جديد من نوع OxygenOS لهواتفها الصادرة حديثا OnePlus 8 لإصلاح بعض المشكلات التقنية في الهاتف.
أعلنت شركة Lenovo لينوفو عن إصدارها جهاز لابتوب Lenovo Chromebook Duet خلال الأيام القليلة حيث ستقوم الشركة بإصداره يوم 6 مايو المقبل، وسيكون متوفرا في الأسواق للشراء يوم 11 مايو.
صرح المدير التنفيذى لشركة آبل، تيم كوك، بأن هاتف iPhone SE والمعروف كذلك بـ iPhone 9 أسرع من أسرع أى هاتف أندوريد على الإطلاق.
ظهرت تسريبات جديدة تتحدث عن سماعات سامسونج اللاسلكية القادمة Galaxy Buds X والتى ستصدرها سامسونج بشكل رسمى خلال ايام قليلة بعد أن أعلنت عنها منذ فترة.
قررت شركة Redmi ريدمى التابعة لشركة شاومى الصينية إصدار سلسلة هواتف Redmi K30i بجودة كاميرا أقل وذلك للحفاظ على إبقاء أسعارها منخفضة للجمهور.
أمرت السلطات الهندية جميع موظفي القطاعين العام والخاص باستخدام تطبيق تابع للحكومة لكشف وتعقب المصابين بفيروس كورونا لمتابعة الموظفين والعمال أثناء تحركهم للحد من نفشي الفيروس في البلاد.
شهدت هواتف سامسونج Samsung Galaxy S20 تراجعا كبيرا في نسبة المبيعات فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت أكثر سلسلة تحقق مبيعات بعد إصدارها.
وصل تطبيق Google Messages للرسائل إلى أكثر من مليار تحميل من قبل المتسخدمين على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store، في أقل من عام فقط منذ إصداره.
أعلنت شركة سامسونج عن إصدار تحديث شهر مايو لسلسلة هواتف سامسونج Galaxy S20 لشهر مايو المتعلقة بإصلاحات الأمان العامة وتحسينات الأداء.
أعدت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة والمتخصصة في اختبارات المتانة، فيديو مدته 7 دقائق خضع فيها هاتف Nubia Red Magic 5G، بعد تعرضه لعدة اختبارات شملت الحرق والانحناء، إلى جانب الخدش بأدوات حادة.
تعمل مواقع التواصل الاجتماعي كمشروعات تجارية، تحقق أرباحها عن طريق الإعلانات التى تظهر على منصاتها، ومن بينهم فيسبوك، حيث يستخدم المحتوى الذي يقدم المستخدم مجانا من أجل تحقيق مليار دولار كأرباحا سنوية، ويعمل النظام الذكي في الموقع على تحليل وربط كل محتوى المشاركات التي يرسلها المستخدمين على الموقع من أجل بناء معارف يمكن استخدامها لأغراض إعلانية.