محمد إبراهيم صداع فى رأس مصر للمقاصة لرغبته بالرحيل في الصيف

أصبح محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة يمثل صداعا كبيرا فى رأس الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال فى ظل بحث اللاعب عن الرحيل خلال الفترة المقبلة.





وأكد محمد إبراهيم للمقربين منه تلقيه عرضا من بيراميدز خلال الفترة الماضية ورغبته فى الرحيل عن المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرفض إيهاب جلال فكرة رحيل محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي المقبل فى ظل قناعاته الكاملة بالقدرات الفنية والبدنية لدى اللاعب وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق فى الموسم الجديد.





ويحاول جلال فى الوقت الحالى التواصل مع اللاعب من أجل منعه من الرحيل والحفاظ عليه مع الفريق فى الفترة المقبلة، للاستفادة من الخبرات الكبيرة التى يمتلكها هيما.





وكان المقاصة نجح فى الحصول على خدمات محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي الماضي لمدة موسمين قادما من الزمالك.





وعاش اللاعب فترة صعبة خلال موسمه الحالي مع المقاصة نتيجة خروجه المتكرر من حسابات الجهاز الفنى الأسبق للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو وهو الأمر الذى تسبب فى مطالبته بالرحيل عن الفريق وبدء تواصله مع عدد من الأندية الأخري.