AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد إبراهيم صداع فى رأس مصر للمقاصة لرغبته بالرحيل في الصيف

الأحد 03/مايو/2020 - 12:11 م
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
Advertisements
عمرو الحلوانى

أصبح محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة يمثل صداعا كبيرا فى رأس الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال فى ظل بحث اللاعب عن الرحيل خلال الفترة المقبلة.


وأكد محمد إبراهيم للمقربين منه تلقيه عرضا من بيراميدز خلال الفترة الماضية ورغبته فى الرحيل عن المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ويرفض إيهاب جلال فكرة رحيل محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي المقبل فى ظل قناعاته الكاملة بالقدرات الفنية والبدنية لدى اللاعب وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق فى الموسم الجديد.


ويحاول جلال فى الوقت الحالى التواصل مع اللاعب من أجل منعه من الرحيل والحفاظ عليه مع الفريق فى الفترة المقبلة، للاستفادة من الخبرات الكبيرة التى يمتلكها هيما.


وكان المقاصة نجح فى الحصول على خدمات محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي الماضي لمدة موسمين قادما من الزمالك.


وعاش اللاعب فترة صعبة خلال موسمه الحالي مع المقاصة نتيجة خروجه المتكرر من حسابات الجهاز الفنى الأسبق للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو وهو الأمر الذى تسبب فى مطالبته بالرحيل عن الفريق وبدء تواصله مع عدد من الأندية الأخري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأكيدا لصدى البلد.. المقاصة يعلن رسميا تولى إيهاب جلال تدريب الفريق

اليوم.. إيهاب جلال يقود تدريبات المقاصة استعدادا لمواجهة أسوان

المقاصة لـ إيهاب جلال: نثق فيك وسنعود أقوى معك

المقاصة يهزم شيكو وديا بثلاثية استعدادا لمباراة أسوان

إيهاب جلال ضد التغيير.. المقاصة بدون مفاجآت أمام أسوان

التصفية تبدأ مبكرا.. أوتشو أول المستبعدين من حسابات إيهاب جلال فى المقاصة

ترشيحاتنا

تفوقت على نفسها.. هاشتاج سلوى عثمان يتصدر تويتر

كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهم بقتل طفل الساحل ومحاولة اغتصابه

بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق اندلع داخل كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس بالإسكندرية

الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان

أبرزها إعلان الطوارئ.. تعرف على الأجندة التشريعية لجلسة البرلمان اليوم

برلماني يكشف حقيقة تسريح 2 مليون موظف من الجهاز الإدارى للدولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات لافتة.. لاميتا فرنجية تتألق فى إطلالة جديدة

استشارة.. تأثير فيروس كورونا على الجهاز التنفسي.. فيديو

بعد ظهور نجمات رمضان به.. كل ما تريد معرفته عن هوليود سمايل