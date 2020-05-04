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توك شو

وزيرة الهجرة: هناك لجنة مشكلة لإعادة العالقين في الخارج.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:49 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
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محمد حليم قنديل

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك لجنة مشكلة لإعادة العالقين وكل اجتماع يوجد مستجدات طبقا لما تقدمه السفارات من بيانات واستغاثات الشرائح الأخرى.


وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، :"أطمئنو كافة الشرائح من عالقين ومنتهى الإقامة ومنتهى عقودهم والحالات الاستثنائية.. نقدر الظروف الصعبة للمصريين بالخارج، وأولوية العودة للعالقين والمخالفين والمنتهية عقودهم".


وواصلت:"يتم جمع طلبات المصريين بالخارج واستغاثات المصريين بالخارج بمحل الجدية دون التفرقة، واللجنة ستعرض جدول لإعادة العالقين هذا الأسبوع أمام رئيس الوزراء".


وتابعت: "واطمئن الأهالي في الكويت من فضلكم لا تصدقوا الشائعات والدولة تنظر لكافة أبنائها ولكن هناك ظروف طارئة تستدعى ان نقوم بالأعداد الجيد لسفركم واستقبالكم".

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