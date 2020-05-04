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منوعات

جروها وقتلوها ثم أخفوها.. جثة امرأة تكشف جريمة 4 نساء

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:35 ص
ق4 نساء يقتلون امرأة
ق4 نساء يقتلون امرأة
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عزة عاطف
لأسباب مجهولة، انتهى نقاش حاد بين امرأة و4 نساء أخريات بسحبها الداخل المنزل وقتلها بشناعة في أمريكا، وقد تركت المرأة خلفها 3 أطفال مساكين يتماء الأم.

اختفت امرأة أمريكية تدعى «ميليسا فالينزويلا» في ظروف غامضة لعدة أيام، وبعد البحث والتحري من قبل شقيقها والشرطة تم العثور على جثتها في مكان نائي.

 وقد وجهت الشرطة اتهامات لـ4 نساء قاموا بجرها إلى داخل المنزل وقتلها ثم إلقاء جثتها بعيدًا بعد نقاش حاد جرى أمام باب المنزل.

ألقت الشرطة القبض على المحرمات الأربعة: نادين، مرسيدس، كريستينا وميليسا في أريزونا الجمعة الماضية، بعد اختطاف الأم لـ3 أطفال والبالغة من العمر 34 عامًا ثم قتلها، وبدون أسباب واضحة.

قال أحد الشهود للشرطة بأنه رأى النساء الـ4 يجرون فالينزويلا إلى منزل شافيز بينما كانت تصرخ من شدة الرعب تصرخ وتتوسل لطلب النجدة وفقًا لصحيفة مترو.

وفقا لوثائق المحكمة يعتقد المحققون أن 2من المحرمات غادرتا مع الجثة في سيارة بينما قامت الأخرتان بتنظيف مسرح الجريمة.


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