كريستيانو رونالدو يخضع للحجر الصحي مجددا في إيطاليا

وكان رونالدو قد غادر إلى البرتغال، في التاسع من مارس الماضي، للاطمئنان على والدته ماريا

دولوريس أفيرو، التي تعرضت لسكتة دماغية،

قبل أن يدخل الحجر صحي لمدة 14 يومًا، بعد إصابة زميله في يوفنتوس دانييلي روجاني بفيروس كورونا،

وتعافى مؤخرًا.