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القائمة السوداء.."السياحة" تكشف عن فنادق ممنوعة من امتيازات الدولة

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:56 ص
الدكتورة غادة شلبي،
الدكتورة غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار، إن الوزارة بذلت أقصى جهودها للتأكد من تعقيم وتطهير كل المنشآت الفندقية.


وأوضحت أنه، تم الانتهاء من عملية التعقيم الكامل في يوم 25 ابريل الماضي لكل الفنادق المصرية وخاصة الموجودة في المدن السياحية.


وتابعت الدكتورة غادة شلبي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن كل الفنادق جاهزة للافتتاح مرة أخرى ولكن بشكل مشروط من خلال اتباع الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.


واضافت نائبة وزير السياحة والآثار، أن كافة الاشتراطات التي تم وضعها لعودة العمل بالمنشآت السياحية، جاءت بعد دراسة سير رحلة الزائر منذ وصوله للفندق وحتى مغادرته، معقبة: "راعينا كافة الإجراءات لمنع انتقال عدوى الإصابة بكورونا".


وأوضحت أن تم منع اي اختلاط من خلال اقامة الحفلات ومنع الشيشة في كل المنشآت السياحية، مؤكدة على ان الوزارة تتبع كل الاجراءات للحفاظ على العمالة المتواجدة في كل المنشآت السياحية وهي عمالة مدربة والاحتفاظ بكل الاجراءات الوقائية مع العاملين في قطاع السياحة.



وأشارت الى ان وزارة السياحة والآثار اطلقت خطا ساخنا لتلقي شكاوي العاملين في قطاع السياحة في ظل تداعيات فيروس كورونا، وفور تلقي الشكاوي يتم التحقيق مع المنشآة بشكل فوري.


موضحة: "رجعنا عمالة تم تسريحها"، ووضع أي منشأة مخالفة في القائمة السوداء للوزارة لمنعه من بعض الامتيازات التي تمنحها الحكومة سواء من سيولة مادية او اعفاءات ضريبية وغيرها من الامتيازات.

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