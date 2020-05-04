طلب عاجل من اتحاد الكرة لـ الكاف بشأن مصير الدوري الممتاز .. تفاصيل

خاطب اتحاد كرة القدم ، الاتحاد الإفريقي للعبة " كاف " من أجل تأجيل الرد بشأن حسم مصير الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الكروي الجاري بعد انتشار فيروس كورونا الخطير فى الوقت الحالي .



وطالب اتحاد الكرة من الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي تأجيل الرد بشان حسم مصير الدوري حتى 15 مايو الجارى ، بعد أن كان الكاف طالب بالرد فى موعد أقصاه 5 مايو الجاري .



ويسود اتجاه داخل الكاف بالموافقة على طلب اتحاد الكرة بتأجيل حسم مصير الدوري المصري حتى 15 مايو الجاري ، فى ظل قناعات الكاف الكاملة بأن الجبلاية يريد ترتيب أوراقه بشكل كامل ووافي قبل الرد بشكل نهائى عن مصير الدوري وموقفه خلال الفترة المقبلة .



وكان الاتحاد الإفريقي وجه خطابات رسمية إلى كل الاتحادات الأهلية داخل القارة السمراء لحسم مصير النشاط الكروي فى بلادهم المختلفة وماذا سيكون الموقف فى ظل انتشار الكورونا .



كان وزير الرياضة اجتمع مع مسئولي اتحاد الكرة لاستعراض خطة الاتحاد في حالة استئناف النشاط الرياضي، خلال استقبال الوزير أمس بمكتبه للجنة برئاسة عمرو الجنايني وحضور د . جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتورة سحر عبد الحق والدكتور أحمد عبد الله والكابتن محمد فضل أعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع الدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأكد عمرو الجنايني وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع استعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم حال صدور قرار الدولة بعودة النشاط في أي وقت.





كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الإجراءات والضوابط الخاصة بإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالي والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا .



