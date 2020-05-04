على خطى طه حسين.. مرشح من ذوي الاحتياجات الخاصة لرئاسة جامعة العريش.. يمتلك رؤية للنهوض بالتعليم

ضمت قائمة المرشحين لرئاسة جامعة العريش، الدكتور حاتم سلامه وكيل كلية ورئيس قسم من ذوى الاحتياجات الخاصة (كفيف) ، الذي قرر خوض السباق في تجربة افتقدتها الجامعات المصرية منذ ان تولي الدكتور طه حسين عمادة كلية الآداب قبل نحو ٨٠ عاما.



ويؤكد الدكتور حاتم، ان القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوى الاعاقة وحمايتها.. اعطي الحق في حصوله على فرصة متكافئة طبقا لمؤهله الدراسى، وكذلك الدستور المصري الذي يساوى بين الجميع دون تفرقة ويتيح الفرص المتكافئة أمامهم.

ويرى الدكتور حاتم سلامة، أنه في ظل تشجيع الرئيس السيسي واهتمام جميع أجهزة الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة.. فهي تعد من أفضل الأوقات للحصول على حقوقهم.







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ولدي الدكتور حاتم سلامه برنامج متكامل للنهوض بجامعة العريش في خدمة البيئة السيناوية اذا ما قدر له النجاح في منصب رئيس الجامعة المتقدم له ..

وأعد برنامجه الذي يتضمن: استحداث منظومة التعليم في الجامعة بانشاء كليات نوعية تتناسب مع خدمة البيئة والاستغلال الأمثل للمواردالمتاحة في سيناء مثل : كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ، كلية الذكاء الاصطناعى ، وكلية الهندسة البيءية بتخصصاتها المختلفة وكلية تكنولوجيا الثروات التعدينية ..



كذلك السعي نحو تجهيز القاعات الدراسية بأفضل الوسائل التعليمية المعينة ، والتدريب العملي للكليات العملية لاكتساب الخريج مزيد من الخبرة ، علاوة علي دعم الأنشطة الطلابية والرحلات العلمية والترفيهية لطلاب الجامعة، والا نفتاح على الجامعات الأخرى ، والمشاركة في المسابقات لاعداد كوادر قادرة علي حصد المراكز المتقدمة . اقرا ايضا:ولدي الدكتور حاتم سلامه برنامج متكامل للنهوض بجامعة العريش في خدمة البيئة السيناوية اذا ما قدر له النجاح في منصب رئيس الجامعة المتقدم له ..وأعد برنامجه الذي يتضمن: استحداث منظومة التعليم في الجامعة بانشاء كليات نوعية تتناسب مع خدمة البيئة والاستغلال الأمثل للمواردالمتاحة في سيناء مثل : كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ، كلية الذكاء الاصطناعى ، وكلية الهندسة البيءية بتخصصاتها المختلفة وكلية تكنولوجيا الثروات التعدينية ..كذلك السعي نحو تجهيز القاعات الدراسية بأفضل الوسائل التعليمية المعينة ، والتدريب العملي للكليات العملية لاكتساب الخريج مزيد من الخبرة ، علاوة علي دعم الأنشطة الطلابية والرحلات العلمية والترفيهية لطلاب الجامعة، والا نفتاح على الجامعات الأخرى ، والمشاركة في المسابقات لاعداد كوادر قادرة علي حصد المراكز المتقدمة .



ولم يفت برنامجه ، التركيز علي استخدام المنصة الرقمية والتواصل مع مختلف الجامعات في العالم بنظام التكنولوجيا بما يتيح للطالب وعضو هيءة التدريس الاضطلاع علي كل ماهو جديد في مختلف مجالات العلم.،استكمالا للجهود التي بذلها الدكتور حبش النادي رءيس ومؤسس جامعة العريش.



الي جانب التركيز علي الأبحاث العلمية التي يعدها أعضاء هيءة التدريس كلا في مجاله، والتي تهدف الي علاج مشاكل المجتمع ، وذلك بالتنسيق مع القيادات التنفيذية وعلي رأسها محافظ الاقليم.



كما يري أن اقامة مشروعات مرتبطة بالبيئة يحقق الرسالة التي أنشأت من أجلها الجامعة ،وذلك بتقديم الاستشارات العلمية والفنية للمزارعين،و الخريجين المقبلين علي عمل مشروعات مثال الاستزراع السمكي وتربية الدواجن والسمان والصناعات الصغيره..الخ .



وأكد انه يسعي الي تحقيق الاكتفاء الذاتي داخل الجامعة من خلال إيجاد موارد ذاتيه للانفاق علي المشروعات من اجل تخفيف العبا عن موازنة الدولة.



وقال انه من خلال منصبه نجح في انشاء مركز التدريب والاستشارات الاجتماعية في جامعة العريش عام 2018 ،ومركز اللغات والترجمة بالجامعة عام 2019 م ، حيث تم تنفيذ دورات متخصصة في اللغة الانجليزية لمدرسى التربية والتعليم ، وجارى التجهيز لعقد دورات متخصصة للاعداد لتويفل في اللغة الانجليزية والدلف في اللغة الفرنسية لخدمة البيئة .







تخرج الدكتور حاتم من قسم اللغة الانجليزية بكلية آداب جامعة الزقازيق عام 1992 ، وحصوله على الماجستير في اللغة الانجليزية وآدابها عام 1997 .. ثم الدكتوراة عام 2002 .





وتم تعيينه كمدرس مساعد بتربية العريش عام 1997 .، وبعد حصوله على الدكتوراة عام 2002 أسند اليه الاشراف على اللغات الأجنبية في تربية العريش حتى تم افتتاح قسم اللغات الأجنبية ليضم شعبتى اللغتين : الانجليزية والفرنسية وأصبح رئيسا للقسم عام 2009 .. و حصل على درجة أستاذ مساعد عام 2008 ثم رقى الى درجة أستاذ عام 2013 ، وبعدها أصبح رئيسا لقسم اللغة الانجليزية وآدابها في كلية الآداب بالجامعة .. حتى تم اختياره كقائم بعمل وكيل للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ولا يزال يشغل هذا المنصب حتى الآن.