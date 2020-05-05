سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-5-2020

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-5-2020 في مصر، سجلت ارتفاعا خلال بداية التعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة التذبذب التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 743 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهبعيار 21 امس 740 و سجل 748 جنيهًا الاثنين الماضي .
ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.
سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 743 جنيها للجرام بدون مصنعية.
سعر الذهب في مصر
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
سعر جرام الذهب عيار 24
سعر جرام
سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 : 743 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18
اليوم الثلاثاء عيار 18 بلغ 637 جنيها للجرام
سعر جرام الذهب عيار 14
سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاءعيار 14 سجل 495 جنيها للجرام
سعر أوقية الذهب عيار 24
بينما بلغ سعر أوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 سجل 894 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5944 جنيها
سعر كيلو الذهب عيار 24
اليوم الاثنين عيار 24 :
سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم
وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.