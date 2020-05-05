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اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-5-2020

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:03 ص
سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر
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آية الجارحي
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-5-2020 في مصر، سجلت ارتفاعا خلال  بداية التعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة التذبذب التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 743 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهبعيار 21 امس  740 و سجل  748 جنيهًا الاثنين الماضي .

  ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 743 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 : 743 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

 اليوم الثلاثاء عيار 18 بلغ 637 جنيها للجرام

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاءعيار 14  سجل 495 جنيها للجرام

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 سجل 894 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5944 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24

اليوم الاثنين عيار 24 : 

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم
وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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