وصفة مذهلة وسريعة للتخلص من تشققات الجلد

تعانى الكثير من السيدات من مشكلة تشققات و جفاف الجلد مما يؤثر على الشكل الخارجى للجسم بالسلب، بالأخص فى فترة الحمل تعانى السيدات من مشكلة تشققات الجلد.
وقدمت الدكتورة سهام سوقية، استشاري تغذية، وصفة مذهلة وسريعة تساعدك فى التخلص من مشكلة تشققات الجلد و ترطيبه.
مكونات وصفة التخلص من تشققات الجلد
ملعقة من زيت جونسون
٢ ملعقة من زبدة الشيا
طريقة استخدام وصفة التخلص من تشققات الجلد
لا تخلطي المكونات سويا .. وانما ادهني واحد صباحا واخر مساء
ينصح باستخدامه بعد كل استحمام و استخدام كمية بسيطة
وأوضحت أنه للتخفيف من التشققات و ترطيب الجلد بالنسبة للسيدات الحوامل؛ ابدأي من الشهر الثالث، وحافظي على استخدام هذا المرطب بشكل مستمر لكى تحصلى على نتيجة أفضل.