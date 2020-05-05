وصفة مذهلة وسريعة للتخلص من تشققات الجلد

تعانى الكثير من السيدات من مشكلة تشققات و جفاف الجلد مما يؤثر على الشكل الخارجى للجسم بالسلب، بالأخص فى فترة الحمل تعانى السيدات من مشكلة تشققات الجلد





وقدمت الدكتورة سهام سوقية، استشاري تغذية، وصفة مذهلة وسريعة تساعدك فى التخلص من مشكلة تشققات الجلد و ترطيبه.









ملعقة من زيت جونسون

٢ ملعقة من زبدة الشيا





طريقة استخدام وصفة التخلص من تشققات الجلد





لا تخلطي المكونات سويا .. وانما ادهني واحد صباحا واخر مساء





ينصح باستخدامه بعد كل استحمام و استخدام كمية بسيطة



