سباق مثير بين مرسيدس AMG G63 ضد لكزس LX .. فيديو

نشر عدد من محبى سباقات التسارع للسيارات الرياضية مقطع فيديو جديد يظهر سباق تسارع مثير بين مرسيدس AMG G63 و لكزس LX على جبال ثلجية .

جدير بالذكر أن مرسيدس AMG G63 هي واحدة من أفضل موديلات الـ SUV في العالم وأكثرهم كفاءة في التعامل مع التضاريس الوعرة.. وقد ظهرت السيارة في فيديو أثناء إثباتها لمهاراتها المدهشة في القيادة الوعرة وتسلق تلال ثلجية في سباق تسارع.

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وتعتمد الـ SUV على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 5.5 لتر بقوة 563 حصان، مع مكابح بريمبو عالية الأداء للتحكم في كل هذه القوة.

كما تم تزويد السيارة بثلاثة أقفال تفاضلية في الأمام والخلف والمركز لتوليد احتكاك ممتاز أثناء قيادة التضاريس الوعرة، ونرى أن الـ G63 تتمتع بتحكم رائع في قوتها.. وإن كانت هذه من مزايا السيارة التي لا يتمتع بها معظم ملاك الجي كلاس، لندرة استخدامها في الطرق الوعرة من الجمهور رغم تميزها في هذا المجال.

ونرى في الفيديو المرفق أيضًا صراعات شد الحبال بين G63 ولكزس LX وفولكس فاجن طوارق.