مدرب بشكتاش يكشف أسباب رغبته في استمرار محمد النني مع الفريق

أشاد سيرجين يالسين المدير الفني لنادي بشكتاش التركي، بإمكانيات نجمنا المصري محمد النني لاعب خط وسط الفريق، مشيرًا إلى أنه يريد الاحتفاظ بلاعب أرسنال السابق عقب نهاية الموسم الحالي.





وانضم النني إلى بشكتاش قادمًا من آرسنال، الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.





وذكرت تقارير صحفية نشرتها شبكة "kartalbakisi" التركية في الفترة الأخيرة أن إدارة بشكتاش تسعى إلى الإبقاء على النني في صفوف الفريق، سواء عن طريق تجديد إعارته أو شرائه بشكل دائم.





وقال مدرب بشكتاش في تصريحات للشبكة: " المصري محمد النني يمتلك العديد من المميزات المختلفة منها تعدد أسلوب لعبه ، فهو يستطيع اللعب على الجانبين فى أرضية الملعب ".





وواصل: "لقد تمكن النني من تنفيذ ما نرغب به على أرض الملعب خلال المباريات التى خاضها معنا، وفي وقت قصير ، مما يدل على إمكانياته الهائلة والتى يحتاجها الفريق خلال الموسم المقبل فى مختلف البطولات التى نشرك بها".