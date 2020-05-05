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مرأة

بفستان زفاف.. شاهد ياسمين صبري في سن المراهقة.. والجمهور: فين الحسنة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة ياسمين صبري، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام" صورة جديدة لها أثناء طفولتها مرتدية فستانا أبيض.

وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصورة وكانت أبرز التساؤلات عن الحسنة بوجهها وهي ليست موجودة بطفولتها.

يذكر أن ياسمين صبرى، كانت إحدى ضحايا رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمى" الذى يعرض على قناة MBC. 

وتخوض ياسمين صبري، الموسم الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "فرصة تانية"، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شاشات التلفزيون.

يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي-تامر مرسي‬.

‫ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي.

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