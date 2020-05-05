كيفية التخلص من تشققات الجلد أثناء فترة الحمل؟

تعاني المرأه من التشققات وجفاف الجلد نتيجة العديد من العوامل كالطقس ويجب العناية بالبشرة والاهتمام بها وتظهر التشققات خصوصا اثناء فترة الحمل.
وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن كيفية التخلص من التشققات عن طريق استخدام كمية بسيطة من هذة الخلطة بعد الاستحمام:
- زيت جونسون
- زبدة الشيا
وتابعت استشاري التغذية العلاجية خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التخفيف من التشققات و ترطيب الجلد يحدث من الشهر منذ الشهر الثالث وحافظي على استخدامهم بشكل مستمر لنتيجة أفضل.
ونصحت سهام سوقية، بعدم خلط الزيوت واستخدام كل منهم على حدى، ودهن نوع صباحا والنوع الاخر مساء للتخلص من التشققات نهائيا.
وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن كيفية التخلص من التشققات عن طريق استخدام كمية بسيطة من هذة الخلطة بعد الاستحمام:
- زيت جونسون
- زبدة الشيا
وتابعت استشاري التغذية العلاجية خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التخفيف من التشققات و ترطيب الجلد يحدث من الشهر منذ الشهر الثالث وحافظي على استخدامهم بشكل مستمر لنتيجة أفضل.
ونصحت سهام سوقية، بعدم خلط الزيوت واستخدام كل منهم على حدى، ودهن نوع صباحا والنوع الاخر مساء للتخلص من التشققات نهائيا.