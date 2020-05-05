اخبار التعليم.. إصابة 4 ممرضين في مستشفى جامعة الزقازيق بـ كورونا.. ومدينة زويل تعلن ابتكارا جديدا لوقاية الأطقم الطبية من الفيروس

نشر "صدى البلد" اليوم ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:رئيس جامعة القاهرة: اعتماد 5 ملايين جنيه لتمويل 8 مشروعات بحثية ومعملية بالجامعة لمكافحة فيروس كوروناإصابة 4 ممرضين في مستشفى جامعة الزقازيق بـ كورونا.. وعزل منزلي للمخالطينجامعة القاهرة تستجيب لمطالب غير المنتسبين.. وتفتح باب المشاركة في مسابقة القرآن لكافة الراغبين من أنحاء العالموزير التعليم العالي يعلن أخبارا سارة حول أبحاث علاج كوروناتربية حلوان تقدم مجموعة نصائح عن أهمية التسامح خلال رمضانهكذا قررت وزارتا التعليم العالي والبيئة التخلص من النفايات الطبية لكورونامدينة زويل تعلن عن ابتكار جديد لوقاية الأطقم الطبية خلال فحص كورونامحافظ الغربية يفتتح مدرستين بتكلفة 12 مليون جنيه فى قرى طنطاالاتحاد الرياضي للجامعات: المشي أصبح الرياضة الأولى لتقوية المناعة ضد كورونا