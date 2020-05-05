اخبار التعليم.. إصابة 4 ممرضين في مستشفى جامعة الزقازيق بـ كورونا.. ومدينة زويل تعلن ابتكارا جديدا لوقاية الأطقم الطبية من الفيروس

نشر "صدى البلد" اليوم ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.





وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم: