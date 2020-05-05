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تعليم

اخبار التعليم.. إصابة 4 ممرضين في مستشفى جامعة الزقازيق بـ كورونا.. ومدينة زويل تعلن ابتكارا جديدا لوقاية الأطقم الطبية من الفيروس

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:08 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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قســم التعليـــم
نشر "صدى البلد" اليوم ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:











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