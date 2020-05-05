AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحوثيون يعلنون تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:27 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت ميليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المريض تُوفي.


وقال وزير الصحة العامة في حكومة الحوثيين، طه المتوكل، "نعلن اليوم اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في العاصمة صنعاء لمهاجر صومالي"، وذلك بحسب ما بثته قناة المسيرة".


وأضاف "وصلنا بلاغ عن وجود الحالة في أحد الفنادق بأمانة العاصمة يوم الأحد الماضي، وتحركت على الفور فرق التقصي الوبائي إلى الفندق حيث كان المصاب متوفيا، تم أخذ عينة من المتوفي الصومالي الجنسية للفحص المخبري وأظهرت النتيجة أنه كان مصابا بفيروس كورونا".


كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و 3 وفيات، في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.


وذكرت اللجنة الوطنية اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا (تابعة للحكومة الشرعية)، الثلاثاء، أنها سجلت 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 8 حالات في العاصمة المؤقتة عدن.


وحذرت منظمة الصحة العالمية مرارا في وقت سابق من احتمال تدهور الأوضاع الوبائية في اليمن، حيث تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا يوم 10 أبريل، نظرا لتداعيات الحرب المستمرة هناك منذ العام 2014.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد كيف يستدرج الحوثيون عناصرهم إلى جبهات القتال؟

التحالف العربي يبدأ عملية ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن

ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في تونس

غضب الطبيعة..فيضانات مدمرة وكورونا تزيد من معاناة اليمنيين

ترشيحاتنا

بعد إعلان زواجهما.. كيف بدأت علاقة الحب بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز؟

طالبوا بمستشفى عزل للأطقم الطبية.. إصابة 100 فني صحي بفيروس كورونا

من بنطلون أروى المتشمر إلى ياسمين صبري المحتشم.. رامز مجنون رسمي يثير الجدل

طبول الحرب تعلو على كورونا.. الصين تستعد لمواجهة أمريكا.. وإرسال مدمرات لـ روسيا

ماذا قال شقيق حاكم قطر عن محاولة الانقلاب على تميم؟

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان جانا.. أغنية أنقذت عبد المطلب من الإفلاس رغم بلوغ تكلفة إنتاجها 20 جنيها فقط

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تستعرض جمالها على إنستجرام

فانوس شمع وخشب.. شكل زينة رمضان أيام زمان.. صور